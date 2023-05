Petteri Orpo Säätytalolla: Isoja asioita on ratkottavana

Hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitusneuvotteluissa on meneillään ”vuoropuheluvaihe”, jossa reformipöydät ja alapöydät pyrkivät löytämään ratkaisuja yhdessä sovitun talousraamin puitteissa. Hän ennakoi viikosta työntäyteistä.

– Sopeutuksen mittakaava on yhdessä sovittu ja siihen on isot luvut löydetty, mutta jokainen säästöpäätös on vaikea päätös, Orpo korosti aamulla toimittajille Säätytalolla ennen neuvottelujen alkamista.

– Soten osalta haasteet ovat ehkä kaikkein suurimmat, koska – korostan sitä – ihmisten palvelut pitää pystyä hoitamaan ja rahan tarve on valtava.

– Tärkeintä on, että kun on tiukempaa, määrärahat saadaan kohdistettua kaikkein tärkeimpiin asioihin. Ja tällä järjestelmällä, jossa myös alapöydät ovat mukana, pystytään käymään jokainen budjettimomentti, jokainen hallintokunta läpi perusteellisesti, jotta veronmaksajien euroista pidetään mahdollisimman hyvää huolta.

Orpo toisti toiveensa siitä, että hallitusohjelma olisi valmis kesäkuun alkupuolella, mutta viimeistään ennen juhannusta.

– Vaikka tällä hetkellä ja viime viikon aikana edistymistä tapahtui, kuitenkin isoja asioita on ratkottavana ja en pysty ennustamaan varmasti, kuinka helposti ne aukeavat. Niihin käytetään se aika, mitä tarvitaan, jotta saadaan hyvä (hallitus)ohjelma ja luottamus.

Tätä neuvotteluviikkoa Säätytalolla katkaisee helatorstai, jolloin lähtökohtaisesti ei neuvotella, elleivät jotkut ryhmät erikseen halua. Perjantaina ja myös launtaina neuvotellaan. Ylihuomenna eli keskiviikkona puheenjohtajapöydässä on tarkoitus ”tsekata, missä isossa kuvassa mennään”, Orpo kertoi.