Petteri Orpo Riikka Purran ulostulosta: Muistutus siitä, mitä he ajavat

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoo, että Säätytalolla neuvottelut alkavat tiivistyä enenevässä määrin niihin asioihin, joissa puolueilla on erilaisia kantoja. Orpo kommentoi hallitusneuvottelujen tilannetta medialle tiistaina aamulla Säätytalolla. Orpolta kysyttiin perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran Twitter-päivityksestä, jossa hän muistutti puolueen kynnyskysymyksistä. Orpo ei nähnyt viestissä ”sinänsä dramatiikkaa”:

– On selvää, että nyt ollaan siinä vaiheessa, että pikku hiljaa (neuvotteluissa) alkavat ne asiat olla pitkällä, joissa on yksimielisyyttä ja enemmän tiivistytään niihin asioihin, joissa pitää hakea ratkaisuja ja missä puolueilla on erilaisia kantoja. En nähnyt siinä viestissä sinänsä dramatiikkaa. Muistutus siitä, mitä he ajavat.

– Pöydissä kun neuvotellaan, jokaisella puolueella on omat tavoitteensa, ja ehkä (Riikka) Purra koki tarpeelliseksi välillä – kun on pari viikkoa neuvoteltu – muistuttaa siitä, mitkä ovat perussuomalaisten tavoitteet.

Orpo korosti, että kuuden miljardin euron sopeutusta haetaan neuvotteluissa tosissaan ja pääpöydät ja alapöydät hakevat ratkaisuja annetun talousraamin puitteissa.

– Ilmastopöydässä neuvottelut ovat kesken. Tämä jakeluvelvoite – kuten olen todennut – se on erittäin vaikea ratkaistava, kun emme halua, että ihmisten kustannukset nousevat, mutta samaan aikaan pitää edetä kohti hiilineutraalia Suomea.

Maahanmuuttoa käsittelevässä ”kasipöydässä” neuvottelut Orpon tietojen mukaan etenevät, mutta:

– Ratkaisujen hetket alkavat varmaan tällä ja ensi viikolla olla siinä, että pyritään saamaan näistä vaikeimmista asioista yhteistä kantaa.

Työperäistä maahanmuuttoa käsitellään reformipöydässä numero kaksi. Orpon totesi, että tähän liittyvät asiat ovat ”tunnetusti niitä, joissa on paljon yhteen soviteltavaa”.