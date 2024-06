Petteri Orpo: Olen käynyt Wille Rydmanin kanssa vakavan keskustelun

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo käyneensä elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) kanssa vakavan keskustelun. Orpo kommentoi asiaa medialle eduskunnassa ennen välikysymysäänestystä Rydmanin luottamuksesta.

– Olen käynyt viikonlopun aikana ministeri Rydmanin kanssa vakavan keskustelun välikysymyksestä ja siihen liittyvistä aiheista ja voin sanoa, että meillä on nyt yhteneväinen näkemys siitä, että vapaalla medialla on demokratiassa aivan keskeinen roolinsa ja valtioneuvoston jäsenten tehtävä on edistää ja vahvistaa tätä roolia , ei heikentää.

Orpon mukaan puheenjohtajanelikossa on käyty läpi myös kokonaisuutta ja hallitus on toimintakykyinen ja hallitusohjelman eteenpäin viemiseen on sitouduttu.