Petteri Orpo: Nato-jäsenyys etenee historiallisen nopeasti

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmaisee Twitterissä Yhdysvalloille kiitoksensa maan senaatin tuesta Suomen Nato-jäsenyydelle.

– Yhdysvaltojen senaatti on juuri ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyden. Selkeät luvut 95-1. Kyseessä merkittävä askel kohti jäsenyyttämme, joka etenee nyt historiallisen nopeasti. Arvostamme Yhdysvaltojen vahvaa tukea meille, kirjoittaa Orpo.

Senaatti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden Suomen aikaan aamuyöstä 4. elokuuta. Vastaan äänesti ainoastaan republikaani Josh Hawley. Toinen republikaaniedustaja Rand Paul äänesti tyhjää. Hyväksymiseen vaadittiin 67 puoltoääntä.

Yhdysvallat on 23. jäsenyyden ratifioinut Naton jäsenmaa. Jäljellä on enää seitsemän, joiden joukossa muun muassa Turkki.

Have been an avid advocate of a strong 🇫🇮-🇺🇸 relationship over the years.

Brings me special joy to see the near unanimous US ratification of Finnish @NATO membership.

Says a lot about our alliance. #strongertogether

— Alexander Stubb (@alexstubb) August 4, 2022