Petteri Orpo KL:lle: Naton itärajan vahvistamisella on kiire

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo painottaneensa puolustusliitto Naton pääsihteeri Mark Ruttelle sitä, että ”Naton itäisen reunan vahvistamisella on kiire”.

Pääministeri tapasi Naton pääsihteerin torstaina Kööpenhaminassa.

– Naton pitää osaltaan huolehtia siitä, että ne sitoumukset ja sopimukset, joita on tehty esimerkiksi pohjoisen alueen ja Suomen puolustamisesta, että ne takuuvarmasti etenevät, Orpo sanoi toimittajille pitämässään lehdistötilaisuudessa tapaamisen jälkeen Kauppalehden mukaan.

Pääministeri sanoo halunneensa varmistaa, että asiat etenevät Suomen toivomalla tavalla ja niin kuin ne on sovittu.

– Jos on lupauduttu lähtemään esimerkiksi Suomen puolustukseen liittyviin tehtäviin, niin sitten niitä harjoitellaan ja ne on otettava vakavasti, Orpo sanoi.

Orpon mukaan on tärkeää, että puolustusliitto huolehtii siitä, että kaikki jäsenmaat hankkivat tarvittavia suorituskykyjä.