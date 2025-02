Petteri Orpo: Katto vuotaa, ja nyt sitä on korjattava sateessa

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) toteaa nykyhallituksen perineen edeltäjältään vaarallisesti velkaantuneen maan, jolle oli kertynyt runsaasti uudistusvelkaa. Suomen bruttokansantuote ei ollut kasvanut 15 vuoteen.

– Suomen työllisyys kääntyi laskuun jo vuonna 2022. Katto vuotaa, ja nyt sitä on korjattava sateessa. Työ ei ole helppoa, ja se edellyttää vaikeitakin päätöksiä, Petteri Orpo sanoi pääministerin ilmoituksessa eduskunnassa.

Hänen mukaansa hallituksen tärkeimpänä tavoitteena on turvata jokaisen suomalaisen hyvinvointi ja taata Suomen turvallisuus.

– Muistetaan kuitenkin, että talous on vain väline, mutta välttämätön, kaiken hyvän saavuttamiseen. Jos valtiontalous ei ole kunnossa, menetämme hyvinvointimme. Emmekä pysty huolehtimaan Suomen turvallisuudesta ja heikommista, Orpo jatkoi.

Saksa on toiminut Euroopassa pitkään talousveturina, mutta nyt Euroopasta ei juurikaan saada vetoapua. Petteri Orpo painotti, että tärkeintä on laittaa Suomen julkinen talous ja kilpailukyky kuntoon.

Hallitus sopi ohjelmassaan yhteensä kuuden miljardin euron sopeutuksista, minkä lisäksi viime keväänä sovittiin vielä kolmen miljardin euron lisäsopeutuksesta.

– Hallitus pitää kiinni tavoitteestaan taittaa velkasuhteen kehitys vaalikauden loppuun mennessä – ja sen aiomme myös saavuttaa, Petteri Orpo sanoi.

– Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan hallitus on tehnyt noin 90 000 työllisen verran työllisyyttä vahvistavia päätöksiä. Rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan. Panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja puhtaaseen siirtymään.

Talouden käänne on jo tapahtunut

Talouspolitiikan arviointineuvosto on kertonut pitävänsä hallituksen talouspolitiikkaa oikein ajoitettuna ja mitoitettuna. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi hallituksen työmarkkinauudistusten olevan oikeansuuntaisia.

Kehysriihen lisäsäästöt olivat Euroopan komission mukaan riittäviä, jotta Suomi vältti ajautumisen liiallisen alijäämän menettelyyn.

– Jokainen säästö on vaikea. Veronkorotukset näkyvät arjessa. On selvää, että näin valtavaa velkataakkaa ei käännetä ilman, että se näkyisi missään. Oppositiolla on houkutus ylläpitää pessimististä tilannekuvaa Suomesta. Helposti käy kuitenkin niin, ettei kohkatessa näe metsää puilta, Petteri Orpo sanoi.

Pääministeri huomautti, että käänne taloudessa on jo tapahtunut. Sitä vauhdittavat korkojen lasku, alhainen inflaatio, kansalaisten ostovoiman kohentuminen ja hallituksen päättämät uudistukset.

Ympäri Suomea kiertänyt Petteri Orpo nosti esiin viimeaikaisia lupaavia uutisia. Porin räjähdetehdas tulisi olemaan toinen TNT-tehdas koko Euroopassa. Suomen puhdas ja kasvava sähköntuotanto on houkutellut vähähiilisen alumiinin ja teräksen tehdassuunnitelmat Kokkolaan ja Inkooseen.

– Näissä tehtaissa pystymme tuottamaan globaaleille markkinoille nykyistä puhtaampia tuotteita ja vahvistamaan hiilikädenjälkeämme. Valtavia datakeskushankkeita suunnitellaan joka puolelle – Muhoksen ja Kajaanin hankkeet näistä kenties merkittävimmät, Orpo sanoi.

Kotkan seudulle Kymenlaaksoon on lisäksi nousemassa Euroopan vahvimpiin kuuluva akkuekosysteemi. Puhtaan energian ja puhtaiden polttoaineiden hankkeita on lukuisia Oulusta Joensuuhun ja Hangosta Lappiin.

– Suomessa on vireillä miljardien hankkeita, joilla luodaan kasvua ja hyvinvointia, työtä ja tuloja kaikille suomalaisille, pääministeri totesi.

Uhka kauppasodasta

Hänen mukaansa kasvuttomien vuosien jälkeen toivoa on ilmassa. Talous lähtee kasvamaan, mutta se edellyttää vakautta myös muualla maailmalla.

Esimerkiksi mahdollinen kauppasota voisi aiheuttaa Suomelle suuria vaikeuksia.

– Toisaalta mikäli Ukrainaan saadaan kestävä rauha, käynnistää jälleenrakennus nopean kasvun Suomeen ja koko Eurooppaan. Kasvu on yhteinen asiamme ja siksi tapaan helmikuun aikana kaikki oppositiopuolueet kuullakseni uudet ideat ja keinot kasvun vauhdittamiseksi, Petteri Orpo totesi.

Pääministeri muistutti puheenvuorossaan, että Suomen vahvuutena on ollut aina yhtenäinen ja sisukas kansa. Suomen taloudellinen kehitys on ollut menestystarina, jonka turvin on voitu rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

– Olemme kansakuntana kyenneet näkemään sen, mitä parempi tulevaisuus vaatii. Tiedän, että näemme sen myös tällä kertaa, Petteri Orpo sanoi.