Petteri Orpo IS:lle: Suomi on vaarassa menettää talouden itsenäisyyden

Tulevassa kehysriihessä Petteri Orpon (kok.) hallituksen tulee löytää kolmen miljardin euron lisäsopeutustoimet, jotta Suomi välttää joutumisen EU:n finanssipoliittiselle tarkkailuluokalle, eli liiallisen alijäämän menettelyyn.

Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ilta-Sanomille, että Suomi ei ihan vielä ole Kreikan tiellä.

– Mutta me olemme luisumassa sinne, jos ei tätä velkaantumista hurjaa tahtia käännetä. Olemme Romanian lisäksi ainoa EU-maa, joka on vuodessa noussut korkean riskin maaksi keskipitkällä aikavälillä, Orpo sanoo.

EU-menettelyssä Suomi ei saisi välttämättä enää itse päättää minne leikkaukset kohdistuvat.

– Silloin esimerkiksi meidän hyvä eläkejärjestelmä voisi olla vaarassa. Tai voisimme joutua siihen, mitä Kreikassa on tehty. Komissio, Euroopan keskuspankki ja IMF myivät Kreikan valtionomaisuutta satamista alkaen. Silloin sanellaan ulkoa. Menetämme taloudellisen itsenäisyytemme. Nyt se on vielä meillä itsellämme, Orpo sanoo.

Orpon mukaan hallitus ei aio korottaa ruoan arvonlisäveroa, sillä se osuisi liikaa pienituloisten arkeen.

– Yleisen arvonlisäkannan nostaminen on meidän keskeinen työväline. Sillä on iso vaikutus. Me emme nosta ruoan arvonlisäveroa. Sanon sen nyt tässä erikseen, Orpo korostaa IS:lle.

Yhden yksikön korotus arvonlisäveroon nostaa Orpon mukaan verotuloja jo 700 miljoonalla.

– Se on tehokas tapa, jolla saadaan paljon aikaan, hän sanoo.

Orpon mukaan riihessä ei kosketa eläkejärjestelmän rakenteisiin, mutta joitakin uudistuksia on todennäköisesti tehtävä.

– On paljon muita asioita kuin eläkeindeksit, joita voidaan katsoa ja arvioida, miten eläkeläisetkin säästötoimiin osallistuvat. Myös siksi, että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu, hän sanoo.

Orpo kuvaa hallituksen olevan vaikeassa raossa.

– Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on uhattuna. Kaikki ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja toimenpiteiden välttämättömyyden, hän sanoo IS:lle.