Petteri Orpo IL:lle: Soten rahat pitäisi saada rakenteista palveluihin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Iltalehden haastattelussa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen nykyinen hallintorakenne on liian raskas.



– Kyllä minä haluaisin nähdä sen, että rakenteiden pyörittämisen sijaan rahat saataisiin enemmän palveluihin, hän sanoo IL:lle.

Hänen mukaansa hyvinvointialueiden eriytyminen on nykyisen sote-mallin keskeinen ongelma. Ratkaisuksi Orpo nostaa rahoitusmallin ja rakenteiden muuttamisen. Käytännössä tämä tarkoittaisi hyvinvointialueiden määrän vähentämistä. Pääministeri ei kuitenkaan ota IL:n haastattelussa kantaa siihen, mikä olisi sopiva määrä alueita.

– Ihan oikeasti uskon siihen, että jos me saamme rahoitusmallin kuntoon ja rakenteet järkeviksi, ja jos me pystymme hyödyntämään teknologiaa ja terveysdataa, niin me pystymme hoitamaan tämän ilman mitään dramaattista muutosta, hän sanoo sote-palveluista.

Hänen mukaansa monilla hyvinvointialueilla, jotka ovat tehneet rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä ja ottaneet käyttöön uutta teknologiaa, talouden luvut ja palveluihin pääsy näyttävät jo hyvältä.

– Jos me saamme tämän kaikkialle Suomeen, niin tämä on tehtävissä, Orpo sanoo IL:lle.

– En suostu siihen, että kaikki olisi vain nykyisen toiminnan ikään kuin saksimista. Asioita voidaan tehdä paremmin.