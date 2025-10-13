Petteri Orpo IL:lle: Donald Trumpin aikataulu ratkaisi sopimuksen jäänmurtajista

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) paljastaa Iltalehden haastattelussa, mikä ratkaisi USA:n ja Suomen allekirjoittaman jäänmurtajasopimuksen.
USA:ssa on pyritty valmistamaan rannikkovartiostolle yhtä jäänmurtajaa vuodesta 2019 alkaen. Tähän on käytetty rahaa miljardi dollaria.
– Ensimmäistäkään hitsausta ei ole tehty, Orpo kertoo IL:lle viitaten kuulemaansa projektista.
IL on saanut tiedolle vahvistuksen myös toiselta Suomen ja USA:n välisissä neuvotteluissa mukana olleelta ihmiseltä.
Seuraavat presidentinvaalit käydään USA:ssa marraskuussa 2028.
– Erityisesti (presidentti Donald) Trump painottaa aikataulua. Meille se on suuri vahvuus. Trump haluaa omalla kaudellaan ensimmäiset jäänmurtajat, Orpo korostaa.
Hänen mukaansa kireä aikataulu painaa vaa’assa suomalaisten eduksi.
– Meillä on se osaaminen. Jenkit tietävät, että pystymme aloittamaan heti, Orpo toteaa.
Jäänmurtajayhteistyössä on kyse noin 6,1 miljardin dollarin (noin 5,3 miljardia euroa) kokonaisuudesta, johon sisältyy USA:n rannikkovartioston käyttöön tulevat 11 arktista jäänmurtajaa. Näistä seitsemän valmistettaisiin USA:ssa ja neljä Suomessa. Ensimmäisen jäänmurtajan toimitus tapahtuisi vuoteen 2028 mennessä.