Suomen pääministeri Petteri Orpo, Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja USA:n presidentti Donald Trump. LEHTIKUVA / UWA IDUOZEE

Petteri Orpo IL:lle: Donald Trumpin aikataulu ratkaisi sopimuksen jäänmurtajista

Pääministerin mukaan USA:n presidentti haluaa alukset omalla kaudellaan.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) paljastaa Iltalehden haastattelussa, mikä ratkaisi USA:n ja Suomen allekirjoittaman jäänmurtajasopimuksen.

USA:ssa on pyritty valmistamaan rannikkovartiostolle yhtä jäänmurtajaa vuodesta 2019 alkaen. Tähän on käytetty rahaa miljardi dollaria.

– Ensimmäistäkään hitsausta ei ole tehty, Orpo kertoo IL:lle viitaten kuulemaansa projektista.

IL on saanut tiedolle vahvistuksen myös toiselta Suomen ja USA:n välisissä neuvotteluissa mukana olleelta ihmiseltä.

Seuraavat presidentinvaalit käydään USA:ssa marraskuussa 2028.

– Erityisesti (presidentti Donald) Trump painottaa aikataulua. Meille se on suuri vahvuus. Trump haluaa omalla kaudellaan ensimmäiset jäänmurtajat, Orpo korostaa.

Hänen mukaansa kireä aikataulu painaa vaa’assa suomalaisten eduksi.

– Meillä on se osaaminen. Jenkit tietävät, että pystymme aloittamaan heti, Orpo toteaa.

Jäänmurtajayhteistyössä on kyse noin 6,1 miljardin dollarin (noin 5,3 miljardia euroa) kokonaisuudesta, johon sisältyy USA:n rannikkovartioston käyttöön tulevat 11 arktista jäänmurtajaa. Näistä seitsemän valmistettaisiin USA:ssa ja neljä Suomessa. Ensimmäisen jäänmurtajan toimitus tapahtuisi vuoteen 2028 mennessä.

