Petteri Orpo: Hyvinvointi turvataan vain työllä ja yrittäjyydellä

Hallitus sai keskiviikkona puolivälin kehysriihen päätökset sovittua. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi lopputuloksesta tiedotustilaisuudessa Valtioneuvoston linnassa.

– Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen tärkeimmät palvelut turvataan vain työllä ja yrittäjyydellä. Siksi meidän on pidettävä huolta siitä, että Suomi on erinomainen paikka oppia, tutkia, tehdä töitä, yrittää ja investoida, Petteri Orpo sanoi.

– Kun hallituksemme aloitti kaksi vuotta sitten, edessämme oli todella vaativa urakka. Lähdimme tekemään mittavia sopeutuksia, jotta saisimme talouden kestävälle polulle. Olemme uudistaneet työmarkkinoita, sujuvoittaneet luvitusta, tehneet historialliset panostukset tutkimukseen ja kehitykseen.

Pääministeri kertoi, että hallitus päätti jo viime kevään kehysriihessä uusista kasvupanostuksista. Samaan aikaan kuitenkin toimintaympäristö vaikeutui.

– Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Turvallisuustilanteemme edellyttää, että itäraja pysyy kiinni, ja sillä on vaikutuksia. Nyt talousnäkymiämme sumentaa kauppasodan uhka. Tästä turvallisuustilanteesta johtuen on ollut välttämätöntä nostaa puolustusmenoja kohti kolmea prosenttia vuosikymmenen loppuun. On siis selvää, että kaiken tämän rahoittamiseksi meidän on tehtävä vielä enemmän kasvun aikaansaamiseksi, Petteri Orpo sanoi.

– Tästä syystä päätin viime kesänä käynnistää työryhmän uusien kasvutoimien löytämiseksi, pääministeri jatkoi ja kiitti ryhmää vetänyttä Risto Murtoa.

– Hallitukselle on ollut selvää, että millään pienillä liikkeillä tavoitteena olevaa myönteistä sysäystä eteenpäin ei saada aikaan. Siksi hallitus on tänään päättänyt mittavasta kasvupaketista, jolla vahvistamme työn, yrittämisen ja investointien edellytyksiä Suomessa.

Pääministerin mukaan hallitusohjelman kirjaukset, viime kehysriihen kasvutoimet ja nyt päätetyt toimet muodostavat kokonaisuuden, jolla Suomesta tehdään yksi Euroopan houkuttelevimmista maista investoinneille.

– Työn verotuksen pitää olla sellaista, että, se kannustaa tekemään lisätyötä ja vahvistaa suomalaisten ostovoimaa. Siksi hallitus keventää ansiotulojen verotusta noin miljardilla eurolla. Nyt tehtävillä ratkaisuilla työn verotus ottaa askeleen tärkeän verrokkimaamme Ruotsin suuntaan. Myöskin laskemme yhteisöveron 18 prosenttiin. Se parantaa suomalaisten yritysten kilpailuasemaa entisestään ja kannustaa investoimaan Suomeen. Varmistamme, että yrityksillä on riittävä rahoitus kasvaa Suomessa. Vauhditamme puolustusteollisuutta, biotaloutta ja ruokavientiä entisestään, Petteri Orpo kertoi.

– Vain saamalla kasvua aikaan, pystymme huolehtimaan suomalaisten tärkeistä palveluista ja tarjoamaan nuorillemme näkymän eteenpäin, hän jatkoi.

Pääministeri totesi, että hallitus sai eduskuntavaaleissa mandaatin laittaa Suomen talouden kuntoon.

– Tänään päätetty kasvupaketti on kolmas, jonka yhdessä teemme. Haluan kiittää hallituskumppaneita ja erityisesti valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) siitä määrätietoisuudesta ja sitoutumisesta, joita olette osoittaneet Suomen asioiden hoitamiseksi.

