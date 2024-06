Petteri Orpo: Hallitus on erittäinkin toimintakykyinen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi torstaina eduskunnassa opposition jättämään välikysymykseen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta.

Petteri Orpo muistutti, että hallituksen toimintakykyä mitataan sen kyvyllä toteuttaa hallitusneuvotteluissa sovittua ohjelmaa, joka sisältää asiantuntijoiden jo pitkään peräänkuuluttamia uudistuksia. Pääministerin mukaan hallitus on ensimmäisen vuotensa aika vienyt määrätietoisesti läpi Suomelle välttämättömiä talous- ja työllisyysuudistuksia.

– Olemme tehneet päätökset Suomen julkisen talouden vaatimista yhdeksän miljardin euron sopeutustoimista. Olemme toteuttaneet ja toteuttamassa työmarkkinauudistuksia, jotka olisi pitänyt tehdä kymmeniä vuosia sitten. Olemme uudistaneet sosiaaliturvaa kannustavaksi. Olemme vahvistaneet turvallisuutta ja lisänneet poliisien määrää, Petteri Orpo sanoi.

– Olemme tehneet historialliset panostukset tutkimukseen ja kehitykseen. Olemme vahvistaneet perusopetusta. Olemme lisänneet peruskouluun viikkotunteja, korkeakouluihin aloituspaikkoja ja päättäneet tuhannesta uudesta väitöskirjatutkijasta korkeakouluihin eri puolelle Suomea, Orpo jatkoi.

Kevään kehysriihessä päätettiin lisäksi uusista kasvua vauhdittavista toimista. Hallitus pyrkii parhaillaan huolehtimaan siitä, että Suomen kannalta keskeiset kysymykset saadaan nostettua tulevan EU-komission agendalle.

– Kaiken tämän valossa rohkenen arvioida tämän hallituksen olevan erittäinkin toimintakykyinen. Myös opposition hallituksen tekemiin päätöksiin kohdistaman kritiikin määrästä on voinut tehdä saman johtopäätöksen. Sen perusteella joku voisi sanoa opposition pitävän hallitusta ehkä liiankin toimintakykyisenä, Petteri Orpo totesi.

Pääministerin mukaan hallitus on sitoutunut demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion edistämiseen. Valtioneuvosto antoi syksyllä eduskunnalle tiedonannon toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jokainen hallituspuolue sitoutui sen sisältöön.

Eduskunta äänesti ministeri Wille Rydmanin luottamuksen puolesta jo viime syyskuussa äänin 106–65. Rydmanin luottamusta on siis punnittu eduskunnassa vuoden sisällä nykyhetkestä.

Ministeriltä edellytetään, että hän noudattaa virassaan perustuslakia ja muita lakeja sekä toimii oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.

– Näin ministeri Rydman on hallituksen parhaan tiedon mukaan ministerin tehtävässään toiminut. Kun hallituspuolueiden edustajat tässä salissa antavat tukensa ministeri Rydmanille, he eivät anna tukeaan sille, miten tämä toimii tai on toimimatta yksityiselämässään. He antavat tukensa sille, että hallitus jatkaa työtään Suomen turvallisuuden, kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamisen eteen, Petteri Orpo sanoi.