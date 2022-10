Petteri Orpo: Kurssi on käännettävä

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) mukaan hallituksen talouspolitiikka ajaa Suomen talouden ”haaksirikkoon”.

Tutkimuskeskus antoi lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksestä. VATT varoittaa lähettämässään lausunnosta etenkin valtiontalouden kroonisesta alijäämästä eli jatkuvasta velkaantumisesta. Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2009 lähtien.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole yllättynyt lausunnosta.

– Tämä on ollut tiedossa jo pitkään, mutta hallitus ei ole piitannut siitä hetkeäkään. Tulevalla vaalikaudella kurssi on käännettävä. Kestävä julkinen talous on Suomen turva, Petteri Orpo toteaa Twitterissä.

Valtion velkaantuminen on kiihtynyt nykyisellä hallituskaudella. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys on alijäämäinen noin kahdeksalla miljardilla eurolla. Alijäämä rahoitetaan ottamalla lisää velkaa.

