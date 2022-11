Petteri Orpo hallitukselle: Velkamiljardihan ei teille merkitse mitään

Kansanedustajat puhuivat eduskunnan välikysymyskeskustelussa EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä komission ennallistamisasetuksessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi kokoomuksen haluavan, että metsäpolitiikka on kansallisissa käsissä.

– Kokoomus haluaa tehdä töitä luonnon monimuotoisuuden puolesta ja kokoomus haluaa, että Suomi tekee vahvaa, oikea-aikaista EU-vaikuttamistyötä. Nyt on tosiasia se, että hallituksella ei ole ollut kantaa tähän kansallisesti erittäin tärkeään asiaan eikä ole vieläkään, kun olemme kuunnelleet muun muassa hallitusryhmäpuheenvuorot, Orpo sanoi.

– Toinen asia on se, että hallitus laiminlöi vaikuttamisen silloin, kun olisi ollut ennakkovaikuttamisen paikka. 12 viikkoa tämä asia oli levällään hallituksen pöydällä silloin, kun olisi pitänyt vaikuttaa. Mutta, arvoisa pääministeri, te vastauksessanne vyörytitte syyt epäonnistuneesta EU-vaikuttamisesta eduskunnalle. Minusta se on käsittämätöntä.

Tämä on Orpon mielestä yksiselitteisesti hallituksen vastuulla.

– EU-vaikuttamistyö, EU-politiikka eduskunnan antamien linjojen mukaisesti, ja pääministeri vastaa siitä. Kanta on ollut auki 12 viikkoa. Viime keväästä on valmisteltu tätä esitystä, ja lopputulema on se, että se maksaa Suomelle miljardin ja Saksalle 150 miljoonaa – ei muuta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi, että hän ei ole mielestään sysännyt vastuuta eduskunnalle.

– Olen todennut vain sen, että eduskunnan suuri valiokunta yhdessä valtioneuvoston kanssa vastaa Suomen EU-kantojen muodostamisesta, ja suuri valiokunta on kantaansa muodostamassa. Aivan kuten omassa puheenvuorossani tuossa aluksi totesin, se kanta on se, mitä me edustamme kaikissa ministerineuvostoissa, myös Eurooppa-neuvostossa – se kanta, jonka me yhdessä täällä muodostamme, Marin sanoi.

– Se, minkä nostin esille, oli toissijaisuushuomautus, ja ihmettelen sitä, kun valtioneuvosto ei ole siis omassa kannassaan katsonut, että tässä olisi villoja toissijaisuushuomautukselle. Totta kai eduskunta olisi voinut silti tämän nostaa esille, ja te täällä tätä peräänkuulutatte, mutta tekään ette ole ilmeisesti nähneet tälle villoja, koska ei yksikään kansanedustaja ole nostanut tätä asiaa esille suuressa valiokunnassa, pyytänyt tätä toissijaisuusasian käsittelyä. Tätä olen ihmetellyt. Jos on teistä merkittävä, miksi te ette nostaneet sitä esille?

”Järkevää luonnosta huolehtimista”

Sanna Marin totesi, että valtioneuvoston mielestä ennallistamisasetukseen liittyvät kustannukset ovat liian isoja ja epämääräisiä ja näihin kysymyksiin halutaan selkeästi muutoksia.

– Niitä me ajamme nyt neuvotteluissa, ja kuten täällä on hyvin todettu, neuvottelut ovat vasta alussa. Tämä on pitkä prosessi, ja se ei tule tällä hallituskaudella mitä todennäköisimmin valmistumaan.

– Edelleen peräänkuulutan ja ihmettelen sitä, että kun kokoomuksen strategia tässä välikysymyksessä ja näissä puheenvuoroissa näyttää olevan se, että me etukäteisesti jo sanoisimme, että kävi miten kävi, millaiseksi tahansa tuo asetus muuttuisi, niin me äänestämme ei.

Marin kutsui tätä huonoksi strategiaksi, kun kyse on määräenemmistöpäätöksestä.

– Ymmärtäisin sen strategian, jos kyse olisi yksimielisyyttä vaativasta asiasta. Silloin tuollainen strategia, että kategorisesti ei, jos meidän kantoihimme ei suostuta, voisi olla järkevä, mutta kun kyse on määräenemmistöpäätöksestä, se on valtavan huono strategia. Tätä ihmettelen kokoomuksen vaikuttamisessa, Marin sanoi.

Petteri Orpo korosti kyseen olevan siitä, että tähän ei vaikutettu ajoissa ja että tämä on Suomen kannalta vahingollinen.

– Luonnosta ja sen monimuotoisuudesta voi myöskin järkevällä tavalla huolehtia, mikä on samalla myöskin veronmaksajien etu, mutta teille, kuten on nähty, miljardihan ei merkitse mitään, varsinkaan velkamiljardi.

Orpo kiinnitti myös huomiota pääministerin puheisiin, joiden mukaan ”me vastustamme, lyömme hanskat tiskiin, sanomme vain ei”.

– Ei kukaan ole niin sanonut. Me olemme sanoneet, että me emme hyväksy tätä esitystä tässä muodossa, ja tässä on valtava ero. Teidän pitää tehdä töitä nyt, kun te olette epäonnistuneet tähän mennessä, joka päivä sen eteen, että tämä muuttuu parempaan suuntaan, Orpo totesi.

– Ja kuten huomataan, niin isänmaallinen koalitio on syntynyt. Tervetuloa kokoomuksen linjalle.