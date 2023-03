Petteri Orpo: Asunnottomuus poistettava jo ensi vaalikaudella

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan asunnottomuus on poistettava jo seuraavalla vaalikaudella.

ARA:n selvityksen mukaan vuoden 2022 lopussa Suomessa oli asunnottomia 3 686 henkeä. Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 133 henkeä. Asunnottomuus keskittyy erityisesti Etelä-Suomen kaupunkialueille.

– Asunnottomuus on olosuhde ja sosiaalinen ongelma, jonka poistaminen Suomesta on aidosti mahdollista. Asunnottomuuden poistamiseen tähtäävän työn täytyy olla näkyvästi mukana sosiaali- ja asuntopoliittisissa tavoitteissa. Kunnianhimon tasoa on syytä nostaa, Orpo kirjoittaa kokoomuksen sivuilla julkaistussa blogissa.

Orpon mukaan päättäjien on tehtävä tarvittavat toimet, jotta asunnottomuus saadaan poistetuksi Suomesta. Hänen mukaansa seuraavan hallituksen tulee asettaa tavoite pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisesta tulevan vaalikauden aikana.

– On huolehdittava, että asuntoja rakennetaan riittävästi, ja niitä suunnataan asunnottomille räätälöityihin palveluihin. Koordinaation valtakunnallisesti on oltava kunnossa, jotta päätetyt toimet ovat oikein kohdistettuja ja tehokkaita. Myös asunnottomia tai muuten haavoittuvassa asemassa olevia on kuultava, sekä tietenkin aiheen asiantuntijoita kunnissa ja kolmannella sektorilla.

– Kokoomuksen mielestä on reilua kohdentaa yhteiskunnan tuet erityisesti niille, jotka todella tarvitsevat sitä. Olemme esittäneet julkisen asuntotarjonnan vuokra-asuntojen priorisoimista asunnottomille ongelman ratkomiseksi. Viime vuosikymmenen alussa kokoomuslaisen asuntoministerin johdolla asunnottomuuden poistamiseksi aloitettiin määrätietoinen työ, kuten asunto ensin -periaatteen mukainen toiminta, Orpo jatkaa.

Suomessa asunnottomuus on ollut laskussa ja suunta on Orpon mukaan ollut lupaava. Samalla hän korostaa, että tehtävää asunnottomuuden poistamiseksi on edelleen.

– Vaikka Suomi onkin asunnottomien määrässä mallimaa, on tämä asia, jossa jokainen asunnoton on liikaa. On väärin, että joka yö iso joukko ihmisiä etsii suojaa yöksi. Ei se ole meidän Suomemme. Meidän on pystyttävä parempaan.

Kirjoituksessa hän kertoo tutustuneensa asunnottomia auttavan Sininauhasäätiön toimintaan tutustumalla asunnottomien nuorten asunto ensin -yksikköön. Orpo kertoo olevansa vakuuttunut säätiön toiminnasta ja etenkin asunto ensin -periaatteesta.

– Tämä tarkoittaa, että asunnoton on oikeutettu asuntoon, vaikka hänellä olisi päihdeongelma ja hän ei olisi niin sanotusti kuivilla. Toimintamalli perustuu ajatteluun, että ensin on hoidettava perustarpeet kuntoon, kuten katto pään päälle, lämmin tila ja peseytymismahdollisuudet, jotta voimavarat riittäisivät elämän isojen ongelmien ratkaisuihin, Orpo kirjoittaa.

Hänen mukaansa asia kuulostaa kovin maalaisjärkiseltä.

– Autetaan ihmiset elämän syrjään kiinni, jotta suurempi muutos elämässä olisi edes mahdollista saavuttaa. Erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa painiville asunto ensin -yksikkö voi olla ainoa tie ulos umpikujaan ajautuneesta elämästä. Asunto ensin -periaate on asunnottomalle armollinen. On hienoa, että mallia on lähdetty luomaan ja yksikköjä perustettu.