Petteri Orpo: Ääriliikkeet eivät kuulu Suomeen

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää Oulussa torstaina tapahtunutta väkivallantekoa raukkamaisena.

Keskusrikospoliisi tutkii torstaina Oulun kauppakeskus Valkeassa tehtyä väkivaltarikosta kahtena murhan yrityksenä. Vuonna 1990 syntyneen miehen epäillään puukottaneen 12-vuotiasta uhria takaapäin useita kertoja.

– Kyseessä on raukkamainen teko. Kun lapsen ja nuoren kimppuun käydään, sitä ei voi millään tavalla hyväksyä, Orpo kommentoi tapausta medialle perjantaina kokoomuksen puoluekokouksessa Tampereella.

– Viestini väkivallan uhrin omaisille on, että teemme kaikkemme, että tämän kaltainen Suomessa ei olisi mahdollista, Orpo totesi.

Esitutkinta on vielä alkuvaiheessa, eikä teon motiivista ole tarkkaa tietoa. Poliisin tiedossa kuitenkin on, että epäillyllä on taustaa äärioikeistotoiminnassa.

– Hallitusohjelmassa on suuri määrä toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään turvallisuutta Suomessa ja kitkemään näitä ilmiöitä. Poliisien määrää lisätään, jengirikollisuuteen ja katuväkivaltaan puututaan lainsäädäntöuudistuksilla ja annetaan viranomaisille lisää toimintavaltuuksia, Orpo muistutti hallituksen toimista.

– Ääriliikkeet eivät kuulu Suomeen. Meidän pitää yhdessä työskennellä sen puolesta, että Suomessa ei olisi ääriliikkeitä, Orpo korosti.

Oppositiopuolueet vasemmistoliitto, sosialidemokraatit ja vihreät aikovat jättää ensi viikon tiistaina välikysymyksen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) toiminnasta.

– Totesin aikanaan, että meidän yhteistyömme loppui aikanaan, ja hän lähti kokoomuksesta. Ministeri Rydmanin luottamus tähän asiaan liittyen mitattiin eduskunnassa 8. syyskuuta ja hän sai selkeän luottamuksen. Pääministerin roolista katsoen hän on hoitanut ministerin tehtävänsä hyvin ja luotan häneen ministerin tehtävän hoidossa, Orpo kommentoi Rydmanin tapausta medialle.

Orpo muistuttaa, että Suomessa on ollut viime vuosikymmenet vahva perinne, että hallituksessa ei puututa toisten puolueiden ministerinimityksiin.

– Haluan kunnioittaa tätä pitkää perinnettä. Samaan aikaan pääministerinä seuraan tarkasti, miten kukin ministeri toimii tehtävässään.