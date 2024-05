Petri Sarvamaa vastaa HS:n juttuun: EPP ja kokoomus ovat panneet Unkaria kuriin

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa vastaa jyrkästi Helsingin Sanomien jutun vihjauksiin kokoomuksen europarlamenttiryhmä EPP:n linjasta.

– Se on EPP, joka syrjäytti Fideszin EU-päätöksenteosta. Se on EPP, joka ajoi Unkarin äänioikeuden pidättämistä. Se on EPP, joka ajoi ja oli päävastuussa oikeusvaltiomekanismin rakentamisessa, Sarvamaa listaa X-palvelussa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

HS:n tästä löytyvän jutun otsikko kuului ”Kokoomus on valmis yhteis­työhön puolueen kanssa, joka vastustaa johdonmukaisesti oikeus­valtion suojelua”. Jutussa viitattiin Italian pääministeri Giorgia Melonin johtaman Italian veljet -puolueen toimintaan europarlamentissa.

Parlamentin keskustaoikeistolainen valtapuolue EPP ei ole sulkenut pois yhteistyötä Melonin kanssa. Jutussa nostetaan esiin myös kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpon kommentti Melonista.

– Hän on henkilö, joka sai [Unkarin pääministeri Viktor] Orbánin ruotuun Ukrainan tukemisessa. Hän oli henkilö, joka oli ratkaisevassa asemassa, kun yhteisestä budjetista saatiin sopu, Orpo sanoi Italian pääministeristä IS:n eurovaalitentissä tiistaina.

HS:n mukaan Melonin ECR-ryhmään kuuluvan puolueen linja oikeusvaltion suojelemiseen on kuitenkin epäselvä ja se on vastustanut vaatimuksia puuttua nykyistä tiukemmin Unkarin ja Puolan oikeusvaltiorikkomuksiin.

– Kokoomus ja EPP on koko kuluneen kauden ollut varmistamassa, että oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan ja että Unkari laitetaan kuriin, Petri Sarvamaa huomauttaa.

Sarvamaa muistuttaa olleensa itse neuvottelemassa jokaisesta Unkariin liittyvästä kovasta kannasta. EPP on myös allekirjoittanut jokaisen päätöslauselman asiasta.

– Tätä perintöä ei tulla hukkaamaan tulevallakaan kaudella. Kuten todettu, oikeusvaltion suojelu on EHTO yhteistyölle ECR:n kanssa, europarlamentaarikko toteaa.