Petri Sarvamaa: Komissio on ylittänyt valtuutensa metsäasioissa

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mukaan Euroopan komissio on tällä kaudella ylittänyt valtuutensa ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa.

– Juridisesti sen näyttäminen toteen, onko [EU-komissio] ylittänyt toimivaltansa on aika mahdotonta, mutta kyllä tällaisen EU-lainsäädännön tasapainon ja toteutumisen kannalta komissio on ehdottomasti ylittänyt valtuutensa, Sarvamaa sanoo Verkkouutisille.

Sarvamaan mukaan Ursula von der Leyenin johtama komissio on käyttänyt “erittäin reippaasti” delegoituja säädöksiä sekä pyrkinyt keskittämään valtaa Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden johtajista koostuvan neuvoston kustannuksella.

Komission aloitteet ovat Sarvamaan mukaan olleet myös “voimakkaasti vinossa.” Hän viittaa esimerkiksi komission asetusesitykseen luonnon ennallistamisesta.

– Kun se [EU-komissio] on syytänyt tällä kaudella näitä aloitteitaan, niin ne ovat olleet hyvin voimakkaasti vinossa. Siellä on vaikutusarviot joko jätetty tekemättä tai hutaistu suorastaan hatusta varsinkin nämä tällaiset hyötyjen ja kustannusten arviot, Sarvamaa arvostelee.

Europarlamentaarikko toivoo, että seuraava komissio perustaisi esityksensä nykyistä enemmän tieteeseen ja hakisi jo etupainotteisesti sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat paremmin tasapainossa muiden EU-instituutioiden kanssa.

– Nykyinen komissio on noussut vähän sellaiseksi kalifiksi kalifin paikalle, joka pudottelee näitä pommejaan sieltä norsunluutornistaan, Sarvamaa toteaa.

