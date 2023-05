Petri Sarvamaa EU:n metsäaloitteesta: Komissio meni kaiken kohtuuden yli

Euroopan komissio on kautensa alusta saakka pelannut kovaa peliä aivan omilla säännöillään, kirjoittaa kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa Ilkka-Pohjalaisessa. EU:n peli meni Sarvamaan mukaan yli ennallistamista koskevan aloitteen kohdalla.

Viime kesänä jätetyn ennallistamisasetusehdotuksen mukaan vähintään 30 prosenttia tilaltaan heikentyneistä maa- ja vesiekosysteemeistä tulee ennallistaa vuoteen 2030 mennessä. Suomessa pitäisi sen mukaan ennallistaa ehkä jopa 1,2 miljoonaa hehtaaria metsää.

– Ennallistamisaloitteen kohdalla komission peli meni jo alkumetreiltä alkaen kaiken kohtuuden yli. Jäsenmaiden metsät, maatalousekosysteemit, turvemaat ja jopa kaupunkiympäristöt olisivat aloitteen myötä tilanteessa, johon ei ole ollut aikaa valmistautua lainkaan riittävästi, Sarvamaa kirjoittaa.

Europarlamentaarikko kertoo aloitteen herättäneen EPP-ryhmässä aitoa huolta sen vaikutuksista muun muassa eurooppalaisen ruoantuotannon turvaamiseen. Ryhmä onkin kallistumassa koko aloitteen vastustamista kohti.

– Näin ei olisi tarvinnut olla, jos jo aloitteen valmisteluvaiheessa sidosryhmien näkökulmat olisi otettu huomioon, europarlamentaarikko sanoo.

– Ei ole kyse siitä, että EU:ssa ei saisi lähivuosina edistää luonnon ennallistamista. Kyse on demokratiasta: eri tahojen näkökulmien on oltava tasapainossa. Ennallistamisaloitteen vaikutustenarvioinneista selviää, että nämä näkökulmat on aivan tietoisesti haluttu sivuuttaa.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta ja kalatalousvaliokunta ovat jo äänestäneet aloitetta vastaan. Se tarvitsee Sarvamaan mukaan vielä yhden takaiskun, joka voisi tulla parlamentin täysistunnossa heinäkuussa.

Hän toteaa, että komission on aika kohdata toimintansa seuraukset.

– Itselleni peli on selvä – kun ei ole osattu valmistella tasapainoista ja reilua lainsäädäntöä, kauttaan päättävälle komissiolle pitää antaa tuomio sääntöjen mukaan: kolmesta hutilyönnistä seuraa lyöjän palo. Seuraava yrittäjä on seuraava komissio.