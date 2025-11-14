Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yritysten tapa jakaa osinkoja on herättänyt keskustelua. PIXABAY

Peter Fagernäs KL:lle: Isot osingot ovat Suomen ongelma

Talousvaikuttajan mukaan kasvavat yritykset harvoin jakavat osinkoja.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Sijoitusyhtiö Hermitagen hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs sanoo Kauppalehdelle, että suomalaisten yritysten tapa jakaa isoja osinkoja on ongelmallista.

Hän perustelee kantaansa sillä, että isojen osinkojen jakaminen on merkki siitä, että yritys ei tarvitse rahaa investointiin tai kasvuun.

– Se on minusta se huono uutinen, koska kasvuyritykset harvoin jakavat osinkoa tai jakavat sitä kuitenkin alle puolet voitostaan ja kaikki muu kerätään sen kasvun rahoittamiseksi. Se on ihan kiinni sen yrityksen omasta tilanteesta. Mutta tämä on tämä ongelma, Fagernäs sanoo KL:lle.

Hänen mukaansa onkin mielenkiintoista, että vahvasti kasvavat teknoyhtiöt eivät jaa tällä hetkellä osinkoa ollenkaan, vaan ne hakevat jatkuvasti uutta rahoitusta kasvun hoitamiseksi.

– Ja siellä onkin sitten se Suomen talouden ainoa kasvu tällä hetkellä, Fagernäs toteaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)