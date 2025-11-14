Peter Fagernäs KL:lle: Isot osingot ovat Suomen ongelma

Sijoitusyhtiö Hermitagen hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs sanoo Kauppalehdelle, että suomalaisten yritysten tapa jakaa isoja osinkoja on ongelmallista.

Hän perustelee kantaansa sillä, että isojen osinkojen jakaminen on merkki siitä, että yritys ei tarvitse rahaa investointiin tai kasvuun.

– Se on minusta se huono uutinen, koska kasvuyritykset harvoin jakavat osinkoa tai jakavat sitä kuitenkin alle puolet voitostaan ja kaikki muu kerätään sen kasvun rahoittamiseksi. Se on ihan kiinni sen yrityksen omasta tilanteesta. Mutta tämä on tämä ongelma, Fagernäs sanoo KL:lle.

Hänen mukaansa onkin mielenkiintoista, että vahvasti kasvavat teknoyhtiöt eivät jaa tällä hetkellä osinkoa ollenkaan, vaan ne hakevat jatkuvasti uutta rahoitusta kasvun hoitamiseksi.

– Ja siellä onkin sitten se Suomen talouden ainoa kasvu tällä hetkellä, Fagernäs toteaa.