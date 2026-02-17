Pese ikkunat pakkasella näin – yllättävä niksi toimii

Aurinkoiset talvipäivät muistuttavat vuoden aikana ikkunalasiin kertyneistä tahroista, jotka tekisi mieli puhdistaa pikimmiten. Askaretta kuitenkin vaikeuttaa pakkanen, sillä pesuvesi jäätyy ikkunaan kiinni, ja sen irti hankaaminen voi pahimmassa tapauksessa naarmuttaa ikkunan pintaa.

Siivousalan yrityksen Koti puhtaaksi toimitusjohtaja Reetta Alastalolla on tahrojen puhdistukseen yllättävä vinkki, jota myös siivoojat käyttävät talvisin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ikkunaan tulleen tahran, kuten vaikkapa linnunkakan, voi puhdistaa ulkopinnasta pakkasella veden ja auton tuulilasinpesunesteen seoksella. Tuulilasinpesuneste estää veden jäätymisen ja puhdistaa tahran tehokkaasti, Alastalo sanoo tiedotteessa.

Alastalon mukaan tuulilasinpesunestettä ei kuitenkaan tule käyttää puhdistuksessa jatkuvasti, sillä ainetta ei ole tarkoitettu kotisiivoukseen.

– Tuulilasinpesuneste on voimakas kemikaali, joten sitä tulee käyttää erityistä varovaisuutta noudattaen ja sekoittaa aine aina veteen. Turvallinen perussuhde on yksi osa tuulilasinpesunestettä ja 1–2 osaa haaleaa vettä. Rasvaisten tahrojen puhdistusta varten seokseen voi lisätä yhden tai kaksi tippaa käsitiskiainetta, Alastalo neuvoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Jos seos tuntuu jäätyvän lasin pinnalle, pesunesteen osuutta voi lisätä. Jos lika taas ei irtoa, voi tiskiainetta lisätä varovasti muutaman tipan kerrallaan.

Ikkunoiden sisäpinnat puolestaan puhdistuvat pakkasellakin veden ja käsitiskiaineen seoksella. Pesussa kannattaa käyttää niukasti vettä ja kuivata pinta huolellisesti, jotta ikkunasta tulee kirkas, eikä lasiin jää valumajälkiä.

Lasin ulkopintoja pestessä ikkunan on oltava kunnolla auki, jotta ilma pääsee vaihtumaan tehokkaasti, eikä lasinpesuneste ärsytä hengitysteitä. Alastalo muistuttaa, että myös veden lämpötilan kanssa on oltava tarkkana.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Pesuvesi ei saa olla liian kuumaa, sillä lämpö voi höyrystää myrkyllisiä kaasuja hengitysilmaan, hän sanoo.

Työskentely kannattaa tehdä ripeästi, käyttää suojakäsineitä ja kuivata pinta heti pesun jälkeen.

– Talvipakkasilla ikkunoiden pesussa korostuu maltti ja oikeiden menetelmien valinta. Suurempi ikkunanpesu-urakka kannattaa kuitenkin ajoittaa kevääseen, kun lämpötilat ovat pysyvästi plussan puolella, Alastalo summaa.