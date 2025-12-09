Perustuslakivaliokunta: Irtisanomista koskevaa lakiesitystä tulisi täsmentää

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että hallituksen lakiesitystä koskien työntekijän henkilöperusteista irtisanomisesta tulisi täsmentää. Perustuslakivaliokunta linjaa asiasta tuoreessa lausunnossaan. Työsopimuslain ja merityösopimuslain muuttamista koskevassa lakiesityksessä ehdotetaan, että työsopimuksen päättämiseen riittää asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijasta.
Valiokunnan mielestä esityksen sääntelyä tulisi täsmentää niin, että merkitykseltään vähäiset puutteet tai virheet työntekijän toiminnassa eivät muodosta asiallista syytä irtisanomiselle. Tiedotteessaan valiokunta toteaa, että ”syyn vakavuuden arviointi ei käy perustuslain18 §:n 3 momentin lailla säätämisen vaatimuksen kannalta riittävän selvästi ilmi säännöksen sanamuodosta”.
Sääntelyä on valiokunnan mielestä syytä täsmentää esimerkiksi nyt vain perusteluihin otetulla maininnalla siitä, että merkitykseltään vähäiset puutteet tai virheet työntekijän toiminnassa eivät muodosta asiallista syytä irtisanomiselle.
Lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Ensimmäisessä olivat mukana valiokunnan neljä kansanedustajaa SDP:stä ja yksi vihreistä. Toisen erivän mielipiteen jätti vasemmistoliiton kansanedustaja. Oppositiopuolueista keskustan edustajat yhtyivät kuitenkin perustuslakivaliokunnan lausuntoon.
Perustuslakivaliokunnan lausunto annetaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, joka laatii esityksestä mietinnön.