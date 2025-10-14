Peruskouluun lähes 200 miljoonaa euroa lisää – tästä syystä

Petteri Orpon (kok.) hallitus lisää peruskoulun rahoitusta lähes 200 miljoonalla eurolla.

– Ensisijainen tavoite on saada oppimistulokset nousuun ja parantaa opettajien mahdollisuuksia tehdä työtään, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa seuraavaksi hallitus haluaa säätää perusopetuksen osaamistakuun, millä varmistetaan jokaiselle riittävät perustaidot jatko-opintoihin.

– Oppiainekohtaiset tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit tulevat jatkossa olemaan valtakunnallinen kivijalka oppimiselle. Näin parannamme perusopetuksen yhdenvertaisuutta ja toisaalta tuemme opettajia opetustyön lisäksi myös oppilaiden arvioinnissa.

Uudistettu perusopetuslaki on tarkoitus hyväksyä ensi vuonna.

Lisärahoituksen ja osaamistakuun taustalla ovat suomalaisten lasten ja nuorten heikentyneet oppimistulokset. Tulokset ovat heikentyneet koko 2000-luvun ajan.

– Vuosituhannen alussa Suomi oli vielä koulutuksen huippumaa. Viime vaalikaudella suomalaisnuorten koulutustaso putosi OECD-keskitason alapuolelle, Heinonen muistuttaa.

Hänen mukaansa koulutustasomme ei ole itse asiassa noussut 1990-luvun jälkeen ja kaikkein koulutetuimpaan ikäluokkaan kuuluvat vuonna 1978 syntyneet.

– Korkea-asteen tutkinto on puolestaan kaikkein useimmin meillä vuonna 1975 syntyneillä. Aiemmin nuoret olivat aina vanhempia ikäryhmiä koulutetumpia, mutta enää nuoret eivät ole saavuttaneet yhtä korkeaa koulutustasoa.

Heinosen mukaan syitä on varmasti monia. Niitä ovat esimerkiksi luokkakokojen kasvaminen, opetusresurssien heikentyminen ja sosiaalisen epätasa-arvon lisääntyminen. Juuri näistä syistä hallitus on päättänyt lisätä perusopetuksen rahoitusta, vaikeasta taloustilanteesta huolimatta.

– Nyt tilanteeseen on vihdoin puututtu, Heinonen painottaa.