Perheretki voi muuttua painajaiseksi – äidille yli 75 mehiläisen pistoa

Perheen valokuvausretki Arizonassa sai kauhistuttavan käänteen, kun mehiläisparvi hyökkäsi varoittamatta pistäen perheen äitiä yli 75 kertaa. Aiheesta uutisoi Washington Post.

Parven hyökättyä äiti siirsi lapsensa nopeasti turvaan auton sisään, mutta jäi itse auton ulkopuolelle.

Pelastusviranomaiset toimittavat äidin sairaalaan saamaan hoitoa pistojen jälkeen. Lapset selvisivät mehiläisten hyökkäyksestä vauriotta.

Viranomaisten mukaan perhe ei tehnyt mitään ärsyttääkseen mehiläisiä. Buckeye Valleyn pelastustoimi julkaisi Facebook-sivullaan videon, jossa mehiläisiä taltutetaan käyttäen vaahtoa, jotta lapset saadaan siirrettyä autosta parven ulottumattomiin.

Suomessa tunnetaan yli 7000 pistiäislajia

Kesän lähestyessä, myös Suomen pistiäiskannat alkavat lisääntyä. Vuoden 2020 pistiäisluettelon mukaan Suomessa on 7651 pistiäislajia, joista sahapistiäisiä on 758, kätköpistiäisiä 6214 ja myrkkypistiäisiä 679 lajia. Tutuimpia pistiäisiä ovat ampiainen, mehiläinen sekä kimalainen.

Ampiainen on hoikka ja karvaton sekä keskeltä verrattain ohut. Sen pistin ei yleensä irtoa pistäessä, joten se voi pistää montakin kertaa puolustaessaan reviiriään. Mehiläinen on myös hoikka, mutta sitä peittää hento karvoitus. Mehiläisen keskiruumis on myös paksumpi kuin ampiaisella. Se pistää vain viimeisenä keinonaan, sillä se kuolee, kun sen pistin irtoaa pistossa.

Kimalainen on helppo tunnistaa karvaisesta ja pulleasta ulkomuodostaan. Kimalaiset ovat myös melko kesyjä.

Mitä tehdä kun parvi hyökkää?

Suuren pistiäisparven hyökätessä, puolustavat ne usein pesäänsä. Etenkin mehiläisiä on mahdollista juosta karkuun, sillä parvessa lentäminen hidastaa niiden lentoa. Suojaan tulisi kuitenkin hakeutua suorinta reittiä. Vihaisen parven kohdalla tulisi välttää hakeutumista vajaan tai muuhun heppoiseen suojaan, jonne parvi pääsee vaikkapa oven raosta. Pistiäiset pyrkivät pistämään tummiin osiin kehossa, joten suu kannattaa pitää ummessa ja huutamista välttää. Hiilidioksidi myös houkuttelee pistiäisiä.

Ärsyyntynyt parvi ei hevillä takaa-ajosta myöskään luovu, joten suojaan hakeutuminen parven rauhoittumisen ajaksi on suositeltavaa.

Veteen pakeneminen ei myöskään ole se kaikista paras vaihtoehto, sillä parvi jää odottamaan hetkeä, jolloin nouset pinnalle hengittämään ja kasvot ovat alttiina pistoille. Paniikki lisää myös hukkumisen riskiä.

Ihoon jääneet pistimet tulee myös poistaa varovasti vaikkapa kynsiä käyttäen. Irronneen pistimen mukana on myrkkysäiliö, joka tyhjenee haavan sisälle.

Allergiaterveys-sivuston mukaan ampiaisen pisto voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa allergiselle jopa hengenvaarallisen reaktion. Sivuston mukaan ampiaisallergia ilmenee aikaisintaan toisella pistokerralla, joten yhden piston perusteella, ei allergiaa voi määrittää.

Ampiaisallergia on mahdollista selvittää lääkärissä allergiatestillä, jos ihminen on jo aiemmin saanut ampiaisen piston. Usein allergiatestejä ei kuitenkaan tehdä etukäteen, vaan allergia ilmenee uuden ampiaisen piston yhteydessä.

– Aivan tuhottomasti ampiaisia ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Vakavia, hengenvaarallisia allergisia reaktioita ampiaisten pistoista saa vain hyvin harva, ihotautien ja ihoallergologian erikoislääkäri Risto Oksman Turun Mehiläisestä muistuttaa sivustolla.