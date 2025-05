Peräti puolet asunto-omistajista ei käy taloyhtiön kokouksissa

POP Pankin teettämän laajan selvityksen mukaan 49 prosenttia suomalaisista kerros-, pari-, rivi- tai luhtitalossa tai asunto-osakeyhtiöstä sijoitusasunnon omistavista ei osallistu taloyhtiökokouksiin.

Selvityksen vastaajista 36 prosenttia osallistuu säännöllisesti, 5 prosenttia vain, kun on jotain merkittäviä remonttipäätöksiä tulossa ja kymmenen prosenttia käy kokouksissa satunnaisesti.

– Asunto on merkittävä sijoitus, siksi taloyhtiökokouksiin osallistuminen on omasta omaisuudesta huolehtimista. Aidosti hyvin hoidettu taloyhtiö on merkittävä valttikortti myyntivaiheessa, toteaa POP Pankin säästämisen ja sijoittamisen tiimin päällikkö Ilkka Kauppinen.

Tutkimukseen vastanneista 57 prosenttia sanoo varautuvansa oman asuntonsa tuleviin remontteihin suunnittelemalla ja säästämällä, kun 23 prosenttia ei ole miettinyt asiaa.

Vastaajista 18 prosenttia kertoo taloyhtiön keräävän ylimääräisiä vastikkeita remontteja ja korjauksia varten ja 14 prosenttia on varautunut hoitavan osuutensa lainarahalla.

– Taloyhtiökokous on paras keino saada kokonaiskuva taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tietää, mitä taloyhtiössä suunnitellaan. On myös hyvä suhtautua kriittisesti siihen, jos mitään ei aiota tehdä, etenkin jos kyseessä on vanhempi taloyhtiö. Nykyisin monet taloyhtiöt mahdollistavat kokoukseen osallistumisen etäyhteyksin, joten osallistuminen on tehty hyvin helpoksi, Kauppinen summaa.

POP Pankki selvitti suomalaisten taloyhtiökokousaktiivisuutta osana Iro Reserach Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta. Tutkimus tehtiin huhtikuussa 2025.