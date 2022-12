Pentagon: Venäjä ei sanele USA:n turvallisuusapua

Pentagonin lehdistösihteeri, prikaatinkenraali Pat Ryder sanoo CNN:n mukaan, että Yhdysvallat ei salli Venäjän sanella turvallisuusapua, jonka Joe Bidenin hallinto antaa Ukrainalle.

Venäjän Washingtonin suurlähetystö sanoi keskiviikkoisessa lausunnossaan, että mahdollinen Patriot-ohjusjärjestelmien lähetys Ukrainaan ”johtaisi arvaamattomiin seurauksiin” ja uhkaisi maailman turvallisuutta.

– Minusta on ironista ja hyvin kuvaavaa, että virkamiehet sellaisesta maasta, joka hyökkäsi julmasti naapurinsa kimppuun laittomalla ja provosoimattomalla hyökkäyksellä, ja joka tarkoituksellisesti kohdistuu viattomia siviilejä vastaan ja tuhoaa siviili-infrastruktuuria, että he käyttävät provosoivia sanoja kuvaamaan puolustusjärjestelmiä, joiden on tarkoitus pelastaa ihmishenkiä ja suojella siviilejä, Ryder sanoi.

Ryder toisti, että Venäjä voisi halutessaan lienyttää käynnissä olevaa konfliktia milloin tahansa.

– On tärkeää muistaa, että Venäjä on hyökkääjä. Ja mitä tulee eskaloitumiseen, he voisivat lieventää tilannetta vaikka yhdtänään vetämällä joukkonsa pois ja pelastamalla lukemattomia viattomia ihmishenkiä, mutta selvästi he ovat päättäneet tuplata aikeensa, hän totesi.