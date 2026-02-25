Pentagon ei ole saanut käskyä sairaala-aluksen lähettämisestä Grönlantiin

Yhdysvaltain puolustusministeriö ei ole Wall Street Journalin saamien tietojen mukaan saanut mitään käskyä ryhmittää ainuttakaan merivoimien alusta Grönlantiin huolimatta presidentti Donald Trumpin väitteestä, että sairaala-alus olisi matkalla sinne.

Yhdysvalloilla on kaksi sairaala-alusta, itärannikolle tukeutuva USNS Comfort ja länsirannikolla USNS Mercy, jotka on suunniteltu uiviksi sairaaloiksi. Kumpikin alus on kuitenkin tällä hetkellä telakalla Alabaman Mobilessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Comfortin korjausten odotetaan valmistuvan huhtikuussa ja Mercy on viime heinäkuussa alkaneen vuoden kestävän huoltojaksonsa puolivälissä.

Sekä merivoimien että Pentagonin edustajat ohjasivat aluksen Grönlantiin lähettämistä koskevat kysymykset Valkoiseen taloon. Tiedottaja Anna Kelly puolestaan viittasi Trumpin julkaisuun Truth Social -kanavallaan.

– Aiomme lähettää suuren sairaala-aluksen Grönlantiin pitämään huolta monesta ihmisestä, jotka ovat sairaina ja joita ei hoideta siellä. Se on matkalla!!! kirjoitti Trump 21. helmikuuta.

Vaikka Pentagon lähettäisi aluksen Grönlantiin, Tanskan viranomaisten pitäisi lähettää virallinen pyyntö ennen kuin alus voisi saapua saarelle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tanskan viranhaltijat ovat jo julkisesti kieltäytyneet Trumpin tarjouksesta.

– Se on ”ei kiitos” meiltä, Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen Facebookissa lisäten, että Grönlannissa on kaikille asukkaille ilmainen terveydenhuolto.

Trumpin julkaisu sairaala-aluksen lähettämisestä tuli vain tunteja sen jälkeen, kun Tanskan merivoimat Grönlannin rannikolla yhdysvaltalaisen sukellusveneen kiireellistä hoitoa tarvitsevan miehistön jäsenen ja kuljetti hänet helikopterilla sairaalaan Nuukiin.