Pelon ilmapiiri vaientaa Moskovaa – itsesensuuria ja valvontaa

Eurooppa on Venäjän johdon silmissä ehdottomasti vastustaja, mutta tavallisissa venäläisissä kytee myös epävarmuus ja pelko sodasta ja tulevasta. Näin kuvailee pääkaupunki Moskovan ilmapiiriä ruotsalainen Svenska Dagbladet, joka on yhtenä ensimmäisistä länsimaisista medioista Venäjän hyökkäyssodan syttymisen jälkeen päästetty Venäjän liittoneuvoston, eli maan parlamentin ylähuoneen, rakennukseen Moskovassa.

Svd on haastatellut liittoneuvoston varapuhemiestä ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaa, Ruotsissa useita vuosia asunutta ja ruotsia puhuvaa Konstantin Kosatshevia. Ex-diplomaatti Kosatshev on presidentti Vladimir Putinin vankkumaton kannattaja, ja lausunnoissaan hän noudattaa tarkasti Kremlin virallista linjaa.

Mitään edellytyksiä Euroopan ja Venäjän välisen sovun löytymiselle ei tällä hetkellä varapuhemiehen mukaan ole. Haastattelussa hän muun muassa luonnehtii Eurooppaa ”sodanlietsojaksi”.

– Vahva ja yhtenäinen, Venäjään vihamielisesti suhtautuva Eurooppa ei ole meidän intressissämme. Emme missään nimessä tule hakemaan dialogia sellaisen EU:n kanssa, Kosatshev sanoo.

Donald Trumpin Yhdysvallat on on Venäjälle mieluisampi kumppani, Kosatshev jatkaa. Hän kehuu Yhdysvaltojen presidentin avauksia Ukrainan rauhanprosessissa, ja väittää EU:n hylänneen perinteisen diplomaattisen roolinsa. Kosatshevin mukaan tavallisten venäläisten tuki hyökkäyssodalle on nyt vahvempi kuin sodan alkuvaiheessa vuonna 2022.

Valtaapitävien väite yhtenäisestä, sotapolitiikkaa tukevasta kansasta ei kuitenkaan pidä paikkansa, Svd päättelee. Moskovassa monet suhtautuvat sotaan varauksella, mutta pelon ilmapiirissä avoin sodanvastaisuus on harvinaista.

Toimittajat kertovat harjoittavansa itsesensuuria välttääkseen viranomaisten hampaisiin joutumista, ja oikeusministeriön perjantaisin julkaisemia ”ulkomaisten agenttien” listoja seurataan jatkuvasti. Somettajien mukaan viranomaiset valvovat myös somealustoja tekoälyn avulla.

Jotkut venäläiset kertovat turvautuneensa jopa masennuslääkkeisiin Venäjän tilanteen takia. Monet ovat kuitenkin masentavassa poliittisessa tilanteessa keskittyneet elämään omaa elämäänsä. Pääkaupungin ravintolat ja yökerhot pursuavat ihmisiä, SvD toteaa.