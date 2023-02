Pelkkä PR-temppu? Venäjä vastaa Leopardien uhkaan näillä uusilla asejärjestelmillä

Saksan vahvistettua toimittavansa Ukrainalle Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja esitteli Venäjä videolla tammikuun 26. päivänä ”täysin uutta” T-72B3-taistelupanssarivaunua. Viisi päivää myöhemmin vaunu esiintyi uudelleen videolla, mutta nyt taisteluolosuhteissa.

Näyttää siltä, että koska uusi T-14 ”Armata -panssarivaunu ei ole vieläkään ennättänyt Venäjän maavoimien käyttöön ja T-90M on ollut liian kallis maavoimille jo vuodesta 2011 lähtien, Kreml marssittaa rintamalle jälleen uuden, jo neljännen version T-72B3:sta.

Sen yhdeksi uutuudeksi mainitaan lämpökamera, vaikka se on kuulunut vaunutyypin varustukseen jo vuodesta 2011 lähtien. Lämpökameran versio on 1PN-96MT-02, joka erottaa panssarivaunun korkeintaan kahden kolmen kilometrin päästä, eikä siinä ole ballistista laskinta. Aiemmissa versioissa on Sosna-U-lämpökamera, jolla näkee panssarivaunun viiden kilometrin päästä, ja jossa on sekä ballistinen laskin että tuulikorjain. Sen optiikassa pääosaa näyttelee kuitenkin ranskalainen Thales Optronique, jonka vientisopimus Venäjälle päättyi vuonna 2020.

Uuden version suojauksen – teräslevyjen ja etenkin reaktiivipanssarien – määrä on huomattavan suuri.

Vaunu näyttää olevan hyvin suojattu joka suunnalta. Vaunun moottori sen sijaan on jostain syystä 1 000 hevosvoiman V-92S2, eikä vuonna 2016 esitellyn edellisen version 1 130 hv:n V-92S2F.

Uusi vaunu siis näkee ja osuu maaliinsa aiempaa huonommin, ja se on miehistölle turvallisempi kuin edellinen versio, mutta sitä painavampana ja moottoriteholtaan heikompana se liikkuu hitaammin.

Samaan aikaan uuden vaunun esittelyn kanssa sotilaallisen neuvonantajaryhmän Tsarskiye volkin (Tsaarin sudet) johtaja Dmitri Rogozin kertoi Venäjän valtiollisen RIA Novostin haastattelussa Android Technologies -yhtiön kehittävän taisteluversiota yhtiön uudesta Marker-tiedustelurobotista. Hän sanoi sen ehtivän Ukrainaan ennen Leopardeja ja Abramseja ja valmistautuvan niiden tuhoamiseen. Hänen mukaansa se tunnistaa maalit elektronisen kirjaston avulla ja tulittaa niitä automaattisesti. Robotin aseistuksesta ei ole kerrottu.

Lännessä Rogozinin väitteisiin on suhtauduttu epäillen. Vuonna 2018 Android väitti lähettävänsä valmistamansa FEDOR-robotin kansainväliselle avaruusasemalle. Sitä ei tapahtunut. On myös huomattava, että robotti oli koottu 80-prosenttisesti ulkomaisista osista.

Jos yhtiö saa maataistelurobotin kehitettyä, niitä tuskin pystytään toimittamaan merkittäviä määriä asevoimille. Tiedustelurobotteja on valmistettu viisi, joista kolmea testataan parhaillaan Ukrainassa, jossa ne ovat koko ajan tuhoutumisvaarassa.

Kumpikaan Venäjän uutuus ei vakuuta: Leopard 2 pystyy tuhoamaan uuden T-72B3-version kauempaa kuin se pystyy edes näkemään vastustajansa. Taistelurobottia vastassa ei olisi vain panssarivaunuja, vaan monen eri aselajin yksiköitä, joilla on käytössään aseistettuja drooneja ja lennokkeja, jotka metsästävät Markerien kaltaisia maaleja koko ajan. Uudet asejärjestelmät näyttävätkin olevan suunniteltu enemmän kotimaiseen propagandaan ja rintamajoukkojen rauhoittelemiseen kuin varsinaiseksi vastineeksi lännen panssarivaunuille.