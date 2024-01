Pelkääkö Vladimir Putin Ukrainan lennokkeja? Öiset nettisulut ihmetyttävät

Venäjällä on kummasteltu viime aikoina öisiä mobiiliverkon sulkuja. Leningradin, Novgorodin ja Pihkovan alueilla on ilmoitettu, että 4G-verkot suljetaan vielä ainakin tänään ja huomenna yön ajaksi. Viralliseksi syyksi on kerrottu tekniset muutostyöt.

Venäläislehti Kommersantin lähteiltään saamien tietojen mukaan todellinen syy on lennokkien torjuntaan tarkoitettujen järjestelmien kehittäminen.

Kommersantin jututtamien operaattoreiden edustajien mukaan mitään tarvetta suluille ei heidän puoleltaan ole. Eräs lähde sanoo, että verkko haluttiin alun perin sulkea myös päiväsaikaan. Yöhön suostuttiin kompromissina. Valituksia ihmisiltä ja yrityksiltä tulee silti. Sulut voivat esimerkiksi haitata maksuliikennettä ja valvontakameroiden toimintaa.

Turvatoimien vahvistamisen kerrottaan kytkeytyvän Venäjän diktaattori Vladimir Putinin liikkeisiin. Putin vieraili esimerkiksi Pietarissa tammikuun 26. päivänä.

Ukraina on tehnyt viime aikoina aiempaa uskaliaampia lennokki-iskuja syvälle Venäjälle. Kohteena ovat olleet erityisesti öljylaitokset ja iskuja on ollut lähellä Suomeakin. Ukraina on kohdistanut iskujaan esimerkiksi Laukaansuun ja Pietarin tärkeisiin öljyterminaaleihin. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alta löytyvissä jutuissa.

