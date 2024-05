Pekka Toverilta suorat sanat: Ukraina joutuu puolustautumaan toinen käsi sidottuna

Kansanedustaja (kok.) ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ottaa kantaa aseidenkäyttörajoituksiin, joita Yhdysvallat on asettanut Ukrainalle. Rajoituksiin on medioiden mukaan tehty nyt pieniä lievennyksiä.

– Kovin on vaikeaa, mutta pienetkin askeleet ovat tärkeitä. Ukraina joutuu puolustautumaan toinen käsi selän taakse sidottuna, toivottavasti mahdollisimman pian voi toimia vapaasti, Toveri sanoo X-päivityksessään.

CNN kertoo, että presidentti Joe Bidenin hallinto on antanut Ukrainalle luvan käyttää länsiaseita rajattuihin iskuihin Venäjän puolella. CNN:n mukaan alue on määritelty Harkovan ympäristöön, jonne Venäjä hyökkää omalta puoleltaan.

– Nähtävästi uusi ohje amerikkalaisaseista antaa Ukrainalle mahdollisuuden käyttää niitä Harkovaan suunnattujen ohjusten torjumiseen sekä rajan läheisyyteen keskitettyihin venäläisjoukkoihin iskemiseen, kommentoi sotatutkija ja Australian asevoimien kenraalimajuri evp. Mick Ryan.

– Sallittuihin kohteisiin näyttäisi kuuluvan myös venäläiset pommikoneet, joista moni pitkänmatkan ohjus ammutaan Ukraina siviilikohteisiin, Ryan jatkaa X-ketjussaan.

Ryanin mukaan ohje voi antaa Ukrainalle mahdollisuuden tuhota venäläisten komentokeskuksia, tykistöä, logistiikkakeskuksia ja ilmapuolustusta, jotka sijaitsevat Venäjän alueella Harkovan lähistöllä.

Ryan jatkaa, että vaikka aseidenkäyttörajoitusten väljentäminen jatkuisi vielä Harkovaa laajemmalle, se ei ole kuitenkaan hopealuoti. Venäläiset mukauttavat omaa toimintaansa ja esimerkiksi ilmaiskujensa toteutusta. Venäjä voi myös yrittää tuhota Ukrainan länsiaseistusta.

Yhdysvaltojen kannan lieveneminen kertoo kuitenkin politiikan muutoksesta, Ryan toteaa.

– Venäjän presidentin esikuntineen on ehkä nyt pohdittava paitsi tämän muutoksen seurauksia, myös sitä, ennakoiko se muita merkittäviä muutoksia Yhdysvaltain sotaa koskevaan politiikkaan, Ryan katsoo.

11/ Finally, the relaxation of this U.S. direction on the employment of its weapons on Russian soil is a change to in policy. The Russian President and his senior advisors might now need to ponder not just the implications of this change, but whether it presages any other large…

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) May 30, 2024