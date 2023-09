Pekka Toverilta huomio Venäjän joukkojen liikkeistä: Täällä tukikohdat tyhjenevät

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kansanedustaja (kok.), kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ei pidä Venäjän puheita ”lännen uhasta” uskottavina. Tämän osoittaa hänestä se, että maa tyhjentää tällä hetkellä tukikohtia niin idässä kuin lännessäkin syöttääkseen sotavoimaa Ukrainaan. Kalustoa tulee jopa Japanin rajalta asti.

Toveri ottaa asiaan kantaa viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter). Hän on liittänyt viestiinsä Kyodo News -sivuston uutisen, jossa kerrotaan Venäjän vieneen useita ilmapuolustusohjusjärjestelmiä pois kahdelta kiistanalaiselta saarelta Pohjois-Japanin edustalta.

Vladimir Putinin Venäjä todennäköisesti haalii aseita Kaukoidästä Ukrainan sotaa varten.

Etorofu- ja Kunashiri-saarille oli aiemmin sijoitettu ainakin S-300V4-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Viimeisimpien satelliittikuvien mukaan kyseinen kalusto on siirretty pois.

Kaukoidästä on myös lähetetty joukkoja Ukrainaan. Vladivostokissa sijaitseva eliittimerijalkaväkirykmentti on kärsinyt merkittäviä tappioita taistelussa. Joitain Etorofun ja Kunashirin saarten asukkaita on myös värvätty rintamalle.

– Maa, joka on omien sanojensa mukaan vihollisten ympäröimä ja jatkuvan hyökkäysuhan alla, tyhjentää tukikohtansa idässä ja lännessä raapiakseen kasaan voimia Ukrainan sotaan, kommentoi Pekka Toveri.

– Ilmeisesti se lännen hyökkäysuhka ei ollutkaan niin suuri.