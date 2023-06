Pekka Toveri: Venäjä voi heikentyä, mutta kapina ei vaaranna Vladimir Putinia

Venäläisen palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on kehottanut joukkojaan ryhtymään toimenpiteisiin Venäjän sotilasjohtoa vastaan.

Wagner-joukot ovat tietojen mukaan saapuneet Rostovin kaupunkiin Etelä-Venäjällä ja asettuneet sinne. Prigožin kutsuu toimia “oikeuden marssiksi” sen jälkeen, kun Prigožin syytti Venäjän armeijan tappaneen joukkojaan iskuissa Wagnerin leireille.

Vastauksena Moskova on antanut Prigožinista pidätysmääräyksen sekä kiristänyt turvatoimiaan.

Kansanedustaja Pekka Toveri (kok.) arvioi, että Venäjän tavoitteena seuraavaksi on ottaa Prigožin kiinni sekä ottaa Wagner-joukot hallintaan.

– En usko, että (Vladimir) Putinin valta olisi vakavasti uhattuna, sisäisen turvallisuuden joukot ovat vahvemmat kuin Wagnerin joukot. Mutta tämä heikentää Venäjää, Toveri kirjoittaa Twitterissä.

Edustaja Jarno Limnéll (kok.) pitää tärkeänä, että tapahtumien kehitystä seurataan tarkasti. Limnellin mukaan tilanne voi lisätä sekaannusta Venäjällä.

– Yksi historianlehti Venäjällä kääntymässä – jos tiedot pitävät paikkansa, on sisäinen valtakamppailu Venäjällä nyt käynnissä. Prigožin on tähän asti ollut koskematon, mutta tuskin enää ja sisäinen sekaannus lisääntyy, Limnéll kirjoittaa Twitterissä.

Carnegie Russia Eurasia Center -ajatushautumon toimitusjohtaja Tatiana Stanovaya katsoo myös, että Prigožinin aikakausi lienee päättymässä. Prigožinin asema on erityisen hankala siksi, että hänellä ei ole Venäjällä liittolaisia eliitin sisällä.

– On niitä, jotka auttoivat häntä Putinin käskystä kuten (Anton) Vaino, tai niitä, jotka auttoivat häntä, kunnes se tuli ongelmalliseksi hänen moukaroivan ”politiikan” vuoksi (kuten Juri Kovaltšuk). Ystävänä pidetty (Aleksey) Dyumin, samoin kuin liittovaltion suojeluviranomaisen työntekijät, ovat enemmän kuin tuttavia kuin liittolaisia, Stanovaya kirjoittaa Twitterissä.

Stanovaya katsoo, että venäläinen eliitti kääntynee yhdessä rintamassa Prigožinia vastaan.

– Kaikki tuomitsevat Prigožinin. Hän oli poikkeuksellinen ilmiö. En poissulje tulevien jäljittelijöiden mahdollisuutta, mutta hänen kaltaisiaan ei tule koskaan olemaan toista. Kyseessä ei siis ole eliittien jakautuminen, Stanovaya sanoo.

Stanovaya katsoo, että Prigožinia on siedetty Venäjällä ja hänellä on ollut pitkään erityinen asema kritiikin yläpuolella. Nyt kuitenkin tilanne näyttää muuttuneen peruuttamattomasti.

– Nyt kun valtio on mukana aktiivisesti, paluuta ei ole. Prigozhinin ja Wagnerin lopettaminen on välitöntä. Ainoa mahdollisuus nyt on absoluuttinen hävitys, ja Wagner-ryhmän vastusaste on ainoa muuttuja, Stanovaya sanoo.

Kritiikkiä voi kuitenkin kohdistua nyt myös suoraan Putiniin, Stanovaya arvioi. Osa eliitistä katsoo, että Putin ei vastannut oikea-aikaisesti Prigožinin toimintaan, vaikka toiminta rikkoi rajoja jo pitkään.

