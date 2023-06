Jevgeni Prigozhinin joukot Rostovissa – Wagner-johtajasta annettu pidätysmääräys

Venäläisen yksityisen palkkasoturiyhtiö Wagnerin perustaja Jevgeni Prigozhin syytti perjantaina Venäjän sotilasjohtoa siitä, että se olisi tappanut valtavan määrän hänen joukkojaan leiriin tehdyssä iskussa. Hän lupasi kostaa.

– Monien kymmeniä, kymmeniä tuhansia venäläissotilaita rangaistaan. Pyydän, ettei kukaan vastusta (meitä), Prigozhin sanoi CNN:n mukaan.

Myöhemmässä Telegram-viestissä Prigozhin sanoi, että hänen kritiikkinsä sotilasjohtoa kohtaan oli ”oikeudenmukaisuuden marssi” eikä vallankaappaus.

Hänen kommenttinsa sai Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelun (FSB) käynnistämään tutkinnan, jossa Prigozhin syytettiin ”aseellisen kapinan” valmistelemisesta.

Prigozhin sanoi perjantaina, että hänen taistelijansa olivat saapumassa Venäjän Rostovin alueelle. Prigozhin varoitti, ettei kukaan estä häntä.

– Tuhoamme kaiken, mikä tulee tiellemme, hän sanoi.

Prigozhin väitti myös, että helikopteri ampui siviilikolonnia ja hänen joukkonsa pudottivat sen alas.

Hän syytti Venäjän armeijan päällikköä Valeri Gerasimovia ilmahyökkäyksen määräämisestä ”siviiliautojen keskelle”.

Presidentti Vladimir Putin sanotaan olevan tietoinen ”tilanteesta Prigožinin ympärillä”.

Ukrainassa maan presidentin hallinnon neuvonantaja Mykhailo Podolyak twiittasi, että myrskyiset ajat ovat tulossa, kun taas Ukrainan puolustusministeriö tiedotti lyhyesti seuraavansa tilannetta.

Yhdysvalloissa Valkoinen talo sanoi ”seuraavansa tilannetta ja kuulevansa liittolaisia ja kumppaneita tästä kehityksestä”, kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottajan Adam Hodgen mukaan.

Venäjän viranomaiset kehottavat Wagner-taistelijoita pidättämään johtajansa: Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kehotti Wagner-ryhmän taistelijoita olemaan noudattamatta Prigozhinin käskyjä ja pyysi taistelijoita ryhtymään toimenpiteisiin hänen pidättämiseksi.

Samoin Sergei Surovikin, Venäjän ylin komentaja Ukrainassa, kehotti palkkasoturitaistelijoita ”pysähtymään” ja ”tottelemaan presidentti Putinin tahtoa”.

– Olemme samaa verta. Olemme sotureita. Kehotan teitä lopettamaan, vihollinen vain odottaa, että sisäpoliittinen tilanne pahenee maassamme, Surovikin sanoi.

Valtion uutiskanava Russia 24 keskeytti lähetyksensä perjantai-iltana lukeakseen Venäjän puolustusministeriön viestin, jossa todettiin, että Wagnerin palkkasoturiryhmän johtajan väitteet ”eivät vastaa todellisuus.”

Tämä lausunto on levinnyt laajalti koko Venäjällä, ja se on esiintynyt myös Telegramissa puolustusministeriön viestissä.

Prigozhin sanoi lauantaiaamuna, että hänen joukkonsa hallitsevat Rostovin sotilaskohteita ja siellä olevaa lentokenttää.

– Olemme päämajassa kello 7.30. Rostovin sotilasalueet, mukaan lukien lentokenttä, ovat (hallinnassamme), Prigozhin sanoi Wagnerin virallisella Telegram-kanavalla julkaistussa videossa.

– Taisteluhin lähtevät lentokoneet lähtevät normaalisti ilman ongelmia. Lääkärinlennot lähtevät normaalisti. Teimme vain, että otimme hallinnan, jotta hyökkäyslennot eivät iske meihin, vaan Ukrainan suuntaan.

Prigozhin sanoi olevansa Rostovissa eivätkä hänen miehensä estä Venäjän vakituisen armeijan upseereita suorittamasta tehtäviään.

Wagner forces have made it to the Southern Military District Headquarters in Rostov. pic.twitter.com/BVKmfuWWEm

Civilians live-streaming the Wagner Group’s assault on the headquarters of the Russian Defense Ministry in Rostov.

Historic footage! pic.twitter.com/t3SvKT9eO9

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023