Pekka Toveri varoittaa: kotimaan disinformaatio tukee Putinin tavoitteita

Europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok./epp.) ottaa kantaa Suomen informaatioympäristöön viittaamalla Janne Riiheläisen Demokraatissa julkaistuun kolumniin. Toveri kiittää kirjoitusta ja sanoo tunnistavansa siinä kuvatun ilmiön.
– Hyvä artikkeli. Tuon ”neljännen rintaman” tunnistaa omien twiittien kommenteissa. Trumpia palvotaan ja EU:ta vastustetaan levittämällä valeita, faktoista ei väliksi. Useimmat eivät näytä ymmärtävän toimiensa tukevan Putinin tavoitteita, Toveri kirjoittaa X-palvelussa.
Riiheläinen käsittelee Toverin mainitsemassa kolumnissa Suomen informaatioturvallisuutta ja esittää, että siihen kohdistuu parhaillaan vaikuttamista neljältä suunnalta.
Ensimmäinen on itäsuunta: Venäjän ja yhä useammin myös Kiinan vaikuttamistoimet. Toinen on hänen mukaansa Yhdysvaltain politiikan myötä avautunut ”länsirintama”. Kolmanneksi hän nostaa esiin digimaailman, jossa yhdysvaltalaiset verkkoalustat algoritmeineen muovaavat julkista keskustelua. Neljännen rintaman muodostaa Riiheläisen mukaan kotimainen, verrattain pieni disinformaatiokenttä, joka levittää ja vahvistaa edellä mainittujen toimijoiden viestejä Suomessa.
Kolumnissa viitataan myös suunnitteilla olevaan Freedom-nimiseen nettipalveluun, jota Yhdysvaltain hallinnon kerrotaan kaavailevan Eurooppaan. Riiheläisen mukaan kyse ei ole yksittäisestä hankkeesta vaan osasta laajempaa kehitystä, jossa Yhdysvallat pyrkii tukemaan Euroopan unionia heikentäviä poliittisia voimia.
Hänen mukaansa Venäjän, Yhdysvaltojen ja suurten teknologiayhtiöiden intressit kohtaavat EU-kritiikissä, vaikka toimijoiden tavoitteet ovat erilaisia. Kolumnin mukaan EU:n heikentyminen palvelisi näitä tahoja esimerkiksi sääntelyn purkamisen tai Ukrainan tukemisen vaikeutumisen kautta.
Toveri painottaa Riiheläisen kolumniin viitaten, että sanavapautta huudetaan, mutta vastuu toimien vaikutuksista ei näytä painavan.
– Kunhan saa vapaasti levittää valeita ja vihaa sekä tehdä samalla jenkkioligarkeista entistä rikkaampia ja tukea autoritäärisiä johtajia, Toveri sanoo.
Hän täsmentää kuitenkin, että puhuisi itse mieluummin Trumpin hallinnon kuin koko Yhdysvaltojen tavoitteista.