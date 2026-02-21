Pekka Toveri varoittaa: kotimaan disinformaatio tukee Putinin tavoitteita

2/2

Sananvapautta huudetaan, vastuu toimien vaikutuksista ei näytä painavan. Kunhan saa vapaasti levittää valeita ja vihaa sekä tehdä samalla jenkkioligarkeista entistä rikkaampia ja tukea autoritäärisiä johtajia.

Mutta puhuisin enemmän Trumpin hallinnon kuin USAn tavoitteista.