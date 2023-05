Pekka Toveri: Tämä alkaa haista valeoperaatiolta

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo Moskovaan tiistaiaamuna tehtyjen lennokki-iskujen haiskahtavan Venäjän omilta toimilta.

– Kun katsoo iskun suoritustapaa ja kohteita sekä venäläisten poliitikkojen reaktioita, alkaa haisemaan venäläisten valeoperaatiolta jolla perustellaan iskuja Kiovaan ja tulevia vapauksien kiristyksiä ja mobilisaatiota, Toveri kirjoittaa.

Useat moskovalaiset rakennukset kärsivät eilen pieniä vaurioita lennokein tehdyssä iskussa. Kaksi kerrostaloa evakuoitiin iskujen johdosta, eikä niissä loukkaantunut yhtään ihmistä. Ilmatorjunta ampui alas useita lennokkeja.

Venäläisen oppositiomedia Mozhem Objasnitin mukaan yksi kohteista oli kaupungin lounaispuolella sijaitseva Moskovan eliitin suosima asuinalue Rubljovka.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves puolestaan kertoo olevansa varma, että Venäjä on itse iskujen takana. Ilves kertoo iskujen muistuttavan häntä 1990-luvun lopun Moskovan kerrostaloihin tehdyistä pommi-iskuista, joiden tekijäksi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:tä on epäily.

– Sen jälkeen, kun (Vladimir) Putinin FSB räjäytti rakennuksia Moskovassa syyttäen siitä tshetsheenejä, ei ole mitään syytä uskoa, että nämä iskut ovat Ukrainan toteuttamia, Ilves kirjoittaa Twitterissä.

– Mikään ei vakuuta minua siitä, että nämä hyökkäykset Moskovaan olisivat mitään muuta kuin tyypillisiä venäläisiä valeiskuja.

After Putin's FSB blew up buildings in Moscow, pinning it on Chechens, there is no reason whatsoever to believe these attacks were the work of Ukraine. https://t.co/4jRrxCNAja

Given the 1997 FSB bombing

Apartments in Moscow and getting caught in Ryazan doing the same…

PLUS the minuscule probability of Ukrainian drones reaching Moscow…

*nothing* will convince me these attacks on Moscow are anything but typical Russian false flags.

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) May 30, 2023