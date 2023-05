Lennokkien kerrotaan iskeneen Kremlin eliitin alueille: Lähellä jopa Vladimir Putinin talo

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin lähipiirin suosimien asuinalueiden kaupungin lounaispuolella kerrotaan olleen eräs Moskovaan kohdistuneen lennokkihyökkäyksen kohteista.

Asiasta kertoo Telegram-kanavallaan venäläinen oppositiomedia Mozhem Objasnit. Se luonnehtii ”sodan tulleen Rubljovkaan”. Alla olevaan karttaan on koottu paikkoja, joihin osan lennokeista on raportoitu pudonneen tai joissa ne ammuttiin alas.

MO:n mukaan yksi lennokeista iskeytyi maahan Iljinskojen kylässä vain kolmen kilometrin päässä Putinin Novo Ogarjovon residenssistä.

Lennokkeja kerrotaan räjähdelleen myös Znamenskojen lähellä. Samalla seudulla sijaitsevat MO:n mukaan Vladimir Putinin Suomi-oligarkkinakin tunnetun Gennadi Timtshenkon sekä Venäjän pääministeri Mihail Mishustinin talot. Alueella ovat myös Putinin tyttären Katerina Tihonovan ex-mies Kirill Shamalovin ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun talot.

Lennokkeja tuli maahan myös Zhukovkan kylän lähellä. Siellä sijaitsevat Putinin lähimpiin ystäviin kuuluvien Arkadi ja Boris Rotenbergin tilukset. MO:n mukaan lähellä asuvat Sergei Shoigun rakastajaksi väitetty Elena Shebunova, Rosneft-pomo ja vaikutusvaltainen Kremlin sisäpiiriläinen Igor Setshin ja Venäjän kansalliskaarti Rosgvardian päällikkö Viktor Zolotov.

MO kertoo yhden lennokin olleen mitä ilmeisimmin matkalla kohti Venäjän strategisten ohjusjoukkojen päämajaa Vlasihassa.

Ukrainalaismedia Babel on jakanut MO:n tietoja vastaavan kartan paikoista, joissa lennokkeja joko ammuttiin alas tai missä niitä tai niiden kappaleita iskeytyi maahan.

Ukrainian media outlet Babel has published this map of Moscow where dots indicate either a drone intercept or a place of fallen debris. 9X pic.twitter.com/4rZsjKAvDW

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 30, 2023