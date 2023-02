Pekka Toveri: Näin Sergei Shoigu pääsee tekemään enemmän rahaa

Kolme venäläistä kenraalia on erotettu armeijan palveluksesta. Viralliseksi erottamisen syyksi on kerrottu se, että he toimittivat Ukrainan taistelukentille heikkolaatuisia taisteluvarusteita. Venäläisten joukkojen kerrotaan jääneen rintamalla ilman riittävää suojaa heikkolaatuisten asujen takia.

Kenraalimajuri evp:n ja puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin mukaan erottamisessa on todellisuudessa kyse jostain muusta.

– Kolme varmastikin korruptoitunutta kenraalia erotettiin, jotta puolustusministeri pääsee tuttavansa kanssa tekemään enemmän rahaa. (Sergei) Shoigulla on 18 miljoonan euron datsha Moskovan esikaupungeissa. Siihen tarvitaan ilmeisesti lisäsiipi, Toveri kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa Twitterissä julkaistuun viestiketjuun aiheesta. Riippumattomat lähteet ovat saaneet selville, että kenraalien erotuksen jälkeen Venäjän puolustusministeriö on Shoigun johdolla vaihtanut sotilasvarusteiden toimittajaa.

Uusi toimittaja valmistaa sotilasvarusteita kalliimmalla hinnalla ja yrityksellä on epäilyttäviä kytköksiä Venäjän valtionjohtoon. Uuden varustetoimittajan johtajan kerrotaan olevan läheisissä väleissä ministeri Shoigun kanssa.