Pekka Toveri karkotuksista MTV:lle: Vaikeuttaa Venäjän toimintaa merkittävästi

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kommentoi MTV:lle Suomen vakoojakarkotuksia.

– Venäjällä on ollut varsin laaja vakoojaverkosto täällä Suomessa vuosikymmeniä. Nyt me vaikeutamme heidän toimintaansa merkittävästi. Se on hyvä uutinen, Toveri sanoo MTV:lle.

Valtioneuvosto ilmoitti eilen Suomen karkottavan yhdeksän venäläistä vakoojaa, jotka ovat virallisesti työskennelleet Suomessa Venäjän-suurlähetystössä diplomaatteina.

Aloite karkotuksiin oli tullut Suojelupoliisilta. Asiasta tiedottaminen on poikkeuksellista, sillä aiemmin vakoojien karkotuksista ei ole kerrottu julkisuuteen.

Toveri arvioi, että syynä lisääntyneeseen tiedotukseen on Venäjän toimien merkityksellisyys.

– Venäjä on itse itselleen aiheuttanut tämän toiminnan. Se hyökkää raakalaismaisesti naapurimaahansa, rikkoo kaikkia sodan ajan oikeussääntöjä, viimeisimpänä tämä (Kahovkan) padon räjäyttäminen, Toveri sanoo.

Hän myös toteaa Venäjän hyökänneen Suomea vastaan eri tavoilla.

– Ilmeisesti on tehty harkintaa ja todettu, että ollaan avoimia näistä asioista, kerrotaan kansalaisille mitä Venäjä tekee ja miten siihen vastataan.

Toverin mukaan aiemmin riskinä on myös muun muassa ollut, että Venäjä karkottaisi suomalaisdiplomaatteja Venäjältä.

Hän sanoo olevansa varma, että Venäjä tulee tekemään vastatoimia karkotusten takia.