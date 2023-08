Pekka Toveri: Kaikkea venäläiset yrittävät, ja paikallisia hyödyllisiä idiootteja löytyy aina

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ihmettelee somepalvelu X:ssä (aiemmin Twitter) Pohjois-Norjan paikallisten aktiivien yhteistyöhanketta Venäjän kanssa liittyen muistomerkkiin.

– Kaikkea venäläiset yrittää. Ja paikallisia hyödyllisiä idiootteja aina löytyy tukemaan Venäjän agendaa, Toveri sanoo.

Hän on jakanut tilillään uutissivusto The Barents Observerin jutun, jonka mukaan Norjan koillisosassa sijaitsevan Vuoreijan kaupungin paikalliset toimijat ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda Venäjän Pohjoiselle laivastolle kuuluva neuvostoaikainen T-34-panssarivaunu muistomerkiksi Norjaan.

Varjakan museoyhdistys kieltäytyy kertomasta, kuka on hankkeen takana.

Norjalaisen asiantuntijan mukaan kyseessä oleva tankki on äärimmäisen tärkeä symboli Moskovan geopoliittisiin propagandatarkoituksiin käytetylle toista maailmansotaa koskevalle voiton narratiiville.

– Ajatus siitä, että neuvostotankin monumentti voisi symboloida itäisen Finnmarkin vapauttamista, vaikuttaa Norjan näkökulmasta absurdilta, sanoo Tromssan yliopiston tutkijatohtori Joakim Aalmen Markussen.

– T-34:llä on vain vähän tai ei ollenkaan merkitystä Finnmarkin partisaanioperaatioille. Panssarivaunulla ei ole suoraa historiallista merkitystä partisaaneille.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvat henkilöt Murmanskin alueella – entinen senaattori Igor Tshernyshenko ja kuvernööri Andrei Tshibisin kansainvälisten asioiden neuvonantaja Sergei Gontsharov – ovat jo vuosia rakentaneet kontaktiverkostoja Vuoreijan paikallisten aktiivien kanssa. Vuoreijan kaupunki sijaitsee strategisella paikalla lähellä Venäjälle kuuluvaa Kuolan niemimaata.