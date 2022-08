Pekka Toveri: Haastavat taistelut vielä edessä

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri arvioi, että Ukrainalla on edessään haastavat taistelut.

– Haastavat taistelut vielä edessä. Ukraina tuskin haluaa kuluttaa joukkojaan rintamahyökkäyksissä linnoitettua vihollista vastaan kuten Venäjä on tehnyt.

– Etenkin Hersonin kaupunki on vaikea vallattava. Venäjä on linnoittanut asemia ja pyrkinee pitämään kaupungin sillanpäänä, Toveri kirjoittaa Twitterissä.

Ukrainan armeija kertoi tänään, että se on onnistunut rikkomaan venäläisten ensimmäisen puolustuslinjan lähellä Hersonia. Toverin mukaan Ukrainan hyökkäys pysähtyy viimeistään Dnepr-jokeen.

– Toisella puolella paljon Venäjän reservejä ja ylimenohyökkäys olisi erittäin haastava. Venäjä ryhmittää tykistön joen etelärannalle ja pyrkii kuluttamaan hyökkääjää. Toivottavasti Ukrainalla riittävästi kykyä vastatykistötoimintaan, Toveri kirjoittaa.

