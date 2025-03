Pekka Toveri ärähtää Elon Muskille – ”ette ymmärrä Venäjän uhkaa”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lähimpiin neuvonantajiin lukeutuva teknologiamiljardööri Elon Musk on jakanut X-palvelussa videon, jossa kyseenalaistetaan tuki Ukrainalle.

Videon viesti mukailee Kremlin propagandaa.

– Hyvät amerikkalaiset, jos heilutatte Ukrainan lippua tai laitatte Ukrainan lipun esittelytekstiinne, haluan kysyä teiltä: mitä tarkalleen ottaen tuette? Tuetteko sotaa, jonka Yhdysvallat ja Eurooppa aloittivat laajentamalla jatkuvasti Natoa lähemmäs Venäjän rajoja vuodesta 1994 lähtien? Tuetteko sotaa, joka sai alkunsa Yhdysvaltojen auttaessa kaatamaan demokraattisesti valitun Ukrainan presidentin vuonna 2014, koska hän oli Venäjä-mielinen? Tuetteko sotaa, jonka Biden sai aikaan tukemalla Ukrainan liittymistä Natoon vuonna 2021, mikä olisi kuin Meksiko liittyisi sotilasliittoon Venäjän kanssa? Tuetteko sodan rahoittamista vai rauhan rakentamista, mies kysyy videolla.

Europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok./epp.) on vastannut Elon Muskille X:ssä.

– Te, jotka ette ole koskaan asuneet Venäjän naapurissa, ette ymmärrä Venäjän uhkaa ja turvallisuuden tarvetta, jota Venäjän pienemmät kansat kaipaavat. Älkää saarnatko meille kansakunnan tukemisesta, joka taistelee selviytymisestään. Muistakaa, että Ranska pelasti teidät briteiltä, Toveri kirjoittaa.

You people who have never lived next to Russia don't understand the threat of Russia and the need for security that Russia's smaller nations crave for.

Don't lecture us about supporting a nation that fights for its survival. Remember, France saved you guys from Brits.

