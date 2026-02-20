Pekka Puska kieltäisi epäterveellisen ruoan mainonnan lapsille

Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille ja nuorille on kiellettyä yhä useammassa Euroopan maassa. Tarkoituksena on suojella lapsia altistumiselta viesteille, jotka houkuttelevat terveydelle haitallisten tuotteiden kulutukseen.

Terve Paino ry vaatii, että yhteiskunta ryhtyy suojelemaan lapsia epäterveellisten ruokien ja juomien markkinoinnilta.

– Suomessa ylipainoa on lapsilla ja nuorilla kolme kertaa enemmän kuin 40 vuotta sitten. Se näkyy jo nyt lasten rasvamaksan ja diabeteksen yleistymisenä, puhumattakaan vaikutuksista aikuisiässä. Myös täällä on korkea aika puuttua epäterveellisten ja haitallisten elintarvikkeiden markkinointiin, sanoo tiedotteessa professori Pekka Puska, joka on Terve Paino ry:n puheenjohtaja.

Valtaosa lapsille suunnatuista ruokamainoksista sisältää epäterveellisiä elintarvikkeita; sokeripitoisia juomia, makeisia, keksejä, hampurilaistuotteita sekä perunalastuja ja muita suolaisia naposteltavia.

Lapset ymmärtävät mainosten väitteet totena eivätkä käsitä, että niiden ainoa tarkoitus on lisätä myyntiä. Usein niiden vaikutusta tehostetaan tutuilla sarjakuvasankareilla ja tehoa lisäävät hauskan harrastuksen parissa esiintyvät iloiset lapset.

Portugalissa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi alle 16-vuotiaille on ollut kiellettyä kaikissa viestintäkanavissa jo vuodesta 2019 lähtien. Norjassa kielto, joka koskee alle 18-vuotiaita, tuli voimaan lokakuussa 2025. Iso-Britanniassa kaikkia kanavia koskeva kielto tuli voimaan tämän vuoden alussa, televisiossa epäterveellisten tuotteiden mainonta on kiellettyä kello 21 saakka. Tanskassa on valmisteilla lakiesitys, joka kieltäisi alle 15-vuotiaisiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin. Myös monessa muussa maassa markkinointirajoituksia valmistellaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kaikista suomalaisista pojista noin joka neljännellä ja tytöistä lähes joka viidennellä on ylipainoa, ja lihavuutta on pojista 6-9 prosentilla ja tytöistä 3-4 prosentilla.

Ylipaino ja lihavuus merkitsevät huomattavia ongelmia niin fyysisen kuin psyykkisen terveyden kannalta. Rasvamaksa todetaan jopa joka viidennellä lapsella, jolla on ylipainoa, ja se, kuten lasten esidiabeteskin, on yleistymässä.

Ollakseen tehokkaita, rajoitusten on yhdistyksen mukaan kohdistuttava laajasti eri markkinointikanaviin. Markkinointikiellon tulee koskea ainakin sokeripitoisia juomia, makeisia, keksejä, suolaisia hyvin energiatiheitä naposteltavia (perunalastut, juustopallot, popcornit jne.), ja energiapitoisia hampurilaistuotteita.

Suomessa on lisäksi huolehdittava siitä, ettei markkinointikiellon alaisia tuotteita ole tarjolla päiväkodeissa ja kouluissa järjestetyissä tilaisuuksissa, yhdistys esittää sivullaan.

Suomen lainsäädäntö ei kiellä epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia, mutta asiasta annettiin ohjeistus joulukuussa 2024.