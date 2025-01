Pekka Haavistolta jo toinen korkea erityistehtävä sivu suun

Euroopan neuvosto on nimittänyt tanskalaisen diplomaatti Peter Sørensenin EU:n erityisedustajaksi Länsi-Balkanille. Samaan erityisedustajan tehtävään yhdistettiin viime syksynä HS:n mukaan myös presidenttiehdokas Pekka Haaviston nimi. Haavistoa esitettiin myös YK:n erityisedustajaksi Lähi-idän rauhanprosessiin, mutta Israel vastusti nimitystä.

YK nimitti Lähi-idän tehtävään väliaikaisesti Hollannin entisen ulkoministerin Sigrid Kaagin.

Tanskalaisdiplomaatti Sørensenillä on aiempaa kokemusta Länsi-Balkanilla toimimisesta. Hän on toiminut EU-delegaatioiden johtajana ensin Bosniassa ja Hertzegovinassa ja sen jälkeen Pohjois-Makedoniassa. Uuteen tehtävään kuuluu esimerkiksi vuoropuhelun edistäminen Serbian ja Kosovon välillä.

Pekka Haavisto on Suomen entinen ulkoministeri, joka on aiemmin toiminut muun muassa EU:n Sudanin-erityisedustajana liittyen neuvotteluihin Darfurin rauhansopimuksesta. Balkanilla hän on työskennellyt YK:n ympäristöohjelman Unepin tehtävissä.