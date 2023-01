Ulkoministeri Ylelle: Yhteydenpito Turkkiin on tiivistä

Vaikka Suomen, Ruotsin ja Turkin kolmikantaiset neuvottelut Nato-solmun avaamisesta ovat Turkin aloitteesta nyt jäissä, on yhteydenpito kuitenkin jatkunut. Näin toteaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) Ylelle.

Haaviston luonnehtii ulkoministereiden välistä yhteyttä ”tiiviiksi”.

Turkki ilmoitti aikaisemmin tällä viikolla peruvansa toistaiseksi neuvottelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioimiseksi. Päätöstä Turkki perusteli Tukholmassa aikaisemmin tammikuussa järjestetyllä mielenilmauksella, jossa Turkin suurlähetystön edustalla poltettiin Koraani.

Turkki on Unkarin ohella ainoa Nato-maa joka ei vielä ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenhakemuksia. Turkki on prosessin aikana arvostellut Suomea ja Ruotsia muun muassa lepsusta suhtautumisesta terrorismiin, mutta Nato-jarrutuksella on arvioitu olevan myös puhtaasti sisäpoliittisia syitä. Turkin presidentin- ja parlamenttivaalit pidetään toukokuussa.

Ulkoministeri Haaviston mukaan Turkin huoli terrorismista on todellinen. Haavisto ei halua kommentoida Turkin jarrutuksen mahdollisia sisäpoliittisia motiiveja.

– Emme odota edistymistä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinneissa ennen Turkin vaaleja, ministeri sanoo Ylelle.

Ulkoministerin mukaan Suomi ja Ruotsi pyrkivät vieläkin yhdessä ja samassa tahdissa.

– Suomi lähtee siitä, että Naton avointen ovien politiikka, johon kaikki Nato-maat ovat sitoutuneet, on voimassa. Suomi ja Ruotsi täyttävät kaikki Naton jäsenyysedellytykset.