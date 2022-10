Pekingin yksinäistä mielenosoittajaa verrataan vuoden 1989 “tankkimieheen”

Kiinan pääkaupunki Pekingissä järjestetään sunnuntaista alkaen maan kommunistisen puolueen kansallinen kongressi, jossa maan johtaja Xi Jinpingin valtakautta epäillään jatkettavan viidellä vuodella. Torstaina yksittäinen mies järjesti kaupungissa mielenosoituksen, jossa vaati maan johtaja Xin poistamista vallasta.

Radio Free Asian mukaan mies ripusti ylikulkusillalle kaksi lakanaa. Toisessa luki ”Poistakaa petturi-diktaattori Xi Jinping”. Toiseen oli kirjoitettu ”Ruokaa, ei PCR-testejä. Vapaus, ei sulkutiloja. Uudistuksia, ei kulttuurivallankumousta. Vaaleja, ei johtajia. Arvokkuutta, ei valheita. Kansalaisia, ei orjia.”

Mies pidätettiin pian lakanoiden ripustamisen jälkeen.

Vuonna 1989 Taivaallisen rauhan aukion mielenosoitusliikettä johtanut Wang Dan kutsui mielenosoittajaa Facebookissa vuoden 1989 mielenosoituksia seuranneessa verilöylyssä panssarivaunuja uhmanneeseen ”tankkimieheen” (tank man).

– Näin herkällä hetkellä hän teki sellaisen urotyön, joka tarkoittaa että tämä sankari oli valmis maksamaan valtavan hinnan teostaan, Wang kirjoittaa.

– Kuka voisi sanoa, ettei Kiinassa ole rohkeita miehiä? Tämän kiinalaisen miehen, jonka nimeä emme vielä tiedä, näyttämä rohkeus on hämmästyttävää ja hän on tämän päivän uusi ”tankkimies”.

Mielenosoituksiin yhdistetyllä sosiaalisen median tilillä vaadittiin lakkoja ja boikotteja, jotta Xi saataisiin ulos vallasta. Sittemmin mielenosoituksiin viittaavia hakusanoja, kuten ”sankari”, on estetty kiinalaisessa sosiaalisen median kanava Weibossa.

Myös mielenosoittajan kunnioittamiseen käytettyjä lauluja, kuten honkongilaisen pop-tähti Eason Chanin Warrior of the Darkness, on estetty.