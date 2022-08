Peking raivostui vierailusta: Vakava loukkaus Kiinan suvereniteettia vastaan

– Se (vierailu) on vakava loukkaus Kiinan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta vastaan, Kiinan ulkoministeriö tuomitsi lausunnossaan Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin saapumisen Taipeihin.

Kiinan mukaan ”maan yhdistäminen on siirtynyt peruuttamattomaan prosessiin, eikä Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi voi pysäyttää sitä”.

”Isänmaan on oltava yhtenäinen ja sen on määrä olla yhtenäinen riippumatta siitä, kuinka Pelosi ja muut tukevat Taiwania. He eivät voi pysäyttää Kiinan historiallista yhdistymisprosessia”, Kiinan tiedotteessa todetaan.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022