Peking jahtaa hallinnon vihollisia myös Euroopassa

Kiinan turvallisuusviranomaisten uskotaan järjestäneen verkkovaikutusoperaation Euroopassa asuvia toisinajattelijoita vastaan.

Tapaus lähti liikkeelle viime vuoden elokuussa, jolloin Britanniassa ilmaantui mellakoita Southportin puukkohyökkäyksen jälkimainingeissa. Nuorten tyttöjen kimppuun hyökkäsi 17-vuotias Axel Rudakubana. Hän oli syntynyt Walesissa vuonna 2006 Ruandasta kotoisin oleville vanhemmille. Perhe oli kristitty. Rudakubana tuomittiin murhista ja terrorismirikoksista elinkautiseen ja 52 vuoden minimirangaistukseen.

Hyökkäyksestä levitettiin verkossa perättömiä tietoja, joissa Rudakubanan väitettiin muun muassa olevan turvapaikanhakija. Britanniassa äärioikeistolaisilla verkkosivustoilla julkaistiin Kiinan hallinnon sortoa paenneiden hongkongilaisten nimiä ja osoitteita. Heidän kerrottiin auttaneen muita pakolaisia.

31-vuotias demokratia-aktivisti Finn Lau sanoo Guardian-lehdelle epäilleensä heti kommunistipuolueen osallisuutta. Britanniassa asuvat aktivistit kuuluvat Pekingin kannalta vaarallisimpiin toisinajattelijoihin.

Laun kaltaisten ”pettureiden” kiinniotosta on julkaistu palkkioita, jotka ovat useita kertoja suurempia kuin mitä Kiinassa tarjotaan murhaajien nappaamisesta. Demokratia-aktivistien sukulaisia on pidätetty ja uhkailtu Kiinassa. Laun epäilyksenä oli, että Peking pyrki hyödyntämään äärioikeistolaista väkivaltaa omiin tarkoitusperiinsä.

Guardianin selvityksessä löydettiin elokuulta 2024 yli 150 julkaisua, joissa ääriryhmien huomiota yritettiin kiinnittää Britanniassa asuviin hongkongilaisiin.

Kyberturvallisuuden asiantuntijoiden mukaan julkaisut muistuttivat toista verkkokampanjaa, jonka taustalla epäillään olevan Kiinan valtion turvallisuuspalvelu. Yhteensä noin 100 000 hongkongilaista on paennut viimeisen vuosikymmenen aikana Kiinan sortoa alueen entiseen siirtomaavaltaan Britanniaan.

Kiinan Lontoon-suurlähetystön tiedottajan mukaan brittimedian väitteet ovat ”täyttä mielikuvituksen tuotetta”.

