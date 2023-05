Pauli Aalto-Setälä: Talousfantasiasta on nyt herätty

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä kirjoittaa julkisessa päiväkirjassaan takana olevasta elämänsä ensimmäisestä hallitusneuvotteluviikosta.

– Minun tehtäväni, kuten kaikkien kokoomuksen ensimmäisen kauden edustajien, on neuvottelijoiden taustaryhmässä. Eduskuntakokemus ratkaisi meillä neuvottelijavalinnat, on aiemmin tehnyt sitten mitä tahansa, Aalto-Setälä kirjoittaa.

Ensimmäisen kauden edustajat tulevat hänen mukaansa silti kuulluksi ja Aalto-Setälä sanoo kirjoittavansa materiaalia pariinkin pöytään.

– Kirjoitusten sisällöistä ja toimeksiannoista ei nyt enempää, sillä hallitusohjelma on pikemminkin yhdessä valmistettu paella kuin silakkapihvit. Paljon erilaisia makuja, tarpeita ja näkökulmia, tavoitteena saada paitsi maukas ateria myös myönteinen jälkimaku.

Hänen vertauskuvailemassaan keittiössä on kaksi haastetta: Kalliimpiin herkkuihin ei nyt ole varaa. Kaikille hallituspuolueille tulisi tämän silti maistua.

– Pirullisista ongelmista puhutaan myös maamme ulkopuolella. The Economist kirjoitti tänään (perjantaina) maailman taloustilanteesta otsikolla ”Goverments are living in a fiscal fantasyland”. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Allen ilmoitti hallituksen kassan olevan tyhjä kesäkuuhun mennessä, jollei ratkaisuja löydy.

– Fiskaalifantasiasta on nyt herätty, Aalto-Setälä päättää.