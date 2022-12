Pauli Aalto-Setälä ehdolle kokoomuksesta

– Minua on pyydetty ehdolle jo useammankin kerran, mutta nyt ajoitus osui kohdalleen, yrittäjä, työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä, 56, sanoo tiedotteessa.

– Ensinnäkin olen johtanut yrityksiä jo melkein 30 vuotta ja nyt haluaisin tehdä työtä Suomelle. Toiseksi nämä Suomea koskevat haasteet ovat niin suuria, että uutta ajattelua ja neuvottelutaitoa taidetaan tarvita enemmän kuin koskaan. Ilmoittaudun avuksi, jos kannatusta saan, hän sanoo tiedotteessa.

Turun Sanomille Aalto-Setälä sanoo tekevänsä vaalityötä kolmella isolla teemalla.

– Itämeren tila on kriittinen. Siihen yhdistyy luontokato, ilmastokriisi ja vielä turvallisuusuhat. Toinen teema on yritysten kasvun auttaminen ja kolmas turvallisuus. Naapurina on terroristivaltio eikä Suomi ole vielä Naton jäsen.