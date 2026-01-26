Paukkupakkanen! Helmikuusta on tulossa hyytävä

Talvisää jatkuu talvisena ja ajankohtaan nähden erittäin kylmänä toistaiseksi. Loppua ei näy, kertoo Foreca. Vuodenvaihteen jälkeen tapahtunut ennusteiden vähittäinen muuttuminen lauhoista kylmiksi johtuu ainakin osin polaaripyörteestä.

Kylmän, pohjoisenpuoleisen ilmamassan ja Fennoskandian yllä pysyvän korkeapaineen vuoksi sateet pysyvät Suomesta kaukana. Atlantilta saapuvat sadealueet kulkevat lähinnä läntiseen ja eteläiseen Eurooppaan.

Päivittäisennusteiden mukaan säässä ei tapahdu tällä viikolla paljoakaan vaihtelua. Pilvisyys vaihtelee jonkin verran alueittain, ja pilvipeitteen rakoilu on huonosti ennustettavissa. Pakkanen kiristyy viikon edetessä niin, että alkuviikolla päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 5–15 asteessa ja pohjoisessa 10–20 asteessa. Loppuviikkoon mennessä maan etelä- ja keskiosassa on päivisinkin laajalti 10–20 pakkasastetta ja pohjoisessa 15–25 astetta. Öisin pakkanen on kireämpää, ja paikallisvaihtelu on lämpötiloissa suurta. Loppuviikosta pohjoisimmassa Lapissa voi olla jopa 30 astetta pakkasta.

Korkeapaine näyttää pitävän Suomea otteessaan myös ensi viikolla eli helmikuun ensimmäisellä viikolla. Kuukausiennusteen mukaan viikko on keskilämpötilaltaan koko maassa huomattavasti tavanomaista kylmempi, ja sateita tulee vähemmän kuin samaan aikaan vuodesta yleensä.

Helmikuun toisella viikolla eli 9.2. alkavalla viikolla viikon keskilämpötila on Suomessa edelleen huomattavasti tavanomaista kylmempi. Ennustettavuus näin pitkän ajan päähän on heikompi, mutta Forecan mukaan näyttää kuitenkin siltä, että erittäin kylmä sää jatkuu yhä.

Helmikuun 16. päivä alkavalla viikolla eli ensimmäisellä talvilomaviikolla sää jatkuu kuukausiennusteen mukaan yhä tavanomaista kylmempänä.